Tổng thống Zelensky tiết lộ sắp có cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine

Phát biểu tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 22.1, Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ cuộc gặp 3 bên Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 - 24.1 tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

The Guardian dẫn lời ông Zelensky cho biết đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine liên quan tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nêu thêm đây là cuộc gặp ở cấp độ kỹ thuật. Theo Đài ABC, điều này ám chỉ rằng những quan chức cấp cao, thường dẫn đầu đoàn đàm phán của mỗi nước thời gian qua nhiều khả năng không tham dự. Ông Zelensky nói các quan chức ngoại giao và quân đội sẽ tham dự cuộc gặp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22.1 ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky cho biết lập trường các bên về lãnh thổ ở miền đông Ukraine vẫn là thách thức lớn nhất trong đàm phán, thêm rằng cuộc gặp 3 bên sẽ bàn nhiều phương án.

Nhà Trắng và Điện Kremlin chưa xác nhận việc cử đại diện tham gia cuộc họp nói trên.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Davos. Ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về vấn đề đảm bảo an ninh, cũng như việc phục hồi Ukraine hậu chiến. Hai lãnh đạo Mỹ - Ukraine đều đánh giá buổi làm việc “rất tốt đẹp”.

Tổng thống Ukraine nói rằng tài liệu về việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine “đã hoàn thiện”, song cần được cơ quan lập pháp tại Mỹ và Ukraine thông qua, cũng như hai tổng thống chính thức ký kết, theo The Guardian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Davos, Thụy Sĩ ngày 22.1 ẢNH: AFP

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần cần sự đảm bảo an ninh từ Mỹ dành cho Ukraine. "Anh và Pháp sẵn sàng triển khai lực lượng trên thực địa, thế nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của Tổng thống Trump. Không có đảm bảo an ninh nào hiệu quả nếu thiếu sự tham gia của Mỹ", ông nói.