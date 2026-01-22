Ông Trump gặp ông Zelensky, đặc phái viên Mỹ nói 'chỉ còn một nút thắt'

Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ - Ukraine diễn ra tại thị trấn Davos, Thụy Sĩ, trong nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm.

Reuters đưa tin ông Trump và ông Zelensky đã thảo luận trong vòng 1 tiếng. Trả lời phóng viên sau cuộc họp, Tổng thống Mỹ cho biết buổi làm việc diễn ra "rất tốt". Khi được hỏi về thông điệp gửi đến Tổng thống Nga Putin, ông Trump trả lời ngắn gọn: "Cuộc chiến này cần chấm dứt".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22.1

ẢNH: AP

Phía Ukraine không lập tức bình luận về kết quả hội đàm song phương. Sau cuộc gặp ông Trump, Tổng thống Zelensky sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos.

Trước cuộc gặp, ông Trump nói rằng ông nghĩ nỗ lực hòa bình về xung đột Nga - Ukraine “đang cận kề”.

Trong ngày 22.1, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, nói rằng tiến trình đàm phán hòa bình trong thời gian qua đã đạt được nhiều tiến triển "đáng khích lệ". Ông Witkoff cho rằng chỉ còn một nút thắt cần thỏa hiệp giữa các bên, dù không tiết lộ nút thắt này là gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại bang Florida, Mỹ ngày 28.12.2025 ẢNH: REUTERS

Lâu nay, lập trường của Nga - Ukraine về vấn đề kiểm soát các vùng lãnh thổ luôn được xem là rào cản lớn nhất trong đàm phán.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hoan nghênh nỗ lực ngoại giao của ông Witkoff nhằm chấm dứt xung đột, song không bình luận về những tuyên bố nói trên của đặc phái viên Mỹ. Ông Witkoff cũng dự kiến đến Moscow gặp Tổng thống Putin ngày 22.1, TASS đưa tin.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Witkoff rằng chỉ còn một nút thắt trong đàm phán, người phát ngôn Peskov ngày 22.1 nêu rằng: “Chúng tôi không muốn bình luận về giai đoạn hiện tại của các cuộc đàm phán, đặc biệt là trước khi ông Witkoff đến Moscow gặp Tổng thống Putin”.