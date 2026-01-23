Chiến sự Ukraine ngày 1.249: Nga tính đưa thành phố Kharkiv vào tầm pháo kích?

Quân đội Ukraine tuyên bố vào rạng sáng 22.1, lực lượng Nga đã tấn công nhiều vùng tại Ukraine, sử dụng 94 máy bay không người lái (UAV) tập kích từ nhiều hướng và Kyiv đã đánh chặn được 80 chiếc. Theo Đài RBC Ukraine, Kyiv cho biết lực lượng Moscow đã tấn công vào thành phố Dnipro, Kryvyi Rih và Pavlohrad ở tỉnh Dnipropetrovsk, gây thiệt hại công trình và làm một người bị thương. Các vụ tấn công cũng được ghi nhận tại tỉnh Odessa, miền nam Ukraine.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tòa nhà tại Dnipro, Ukraine ngày 22.1 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, giới chức tỉnh Krasnodar, Nga ngày 22.1 cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Đài RT dẫn lời Thống đốc Krasnodar Veniamin Kondratyev cho biết đây là ngày thứ 2 liên tiếp tỉnh này bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.1 tuyên bố đã tấn công cơ sở năng lượng hỗ trợ quân đội Ukraine, kho vũ khí, điểm tập kết binh sĩ của Kyiv ở 142 khu vực. Lực lượng Moscow nêu thêm đã đánh chặn 224 UAV của Ukraine cùng ngày.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Nga tăng cường sức mạnh tấn công của Su-34 và Tu-95MS trong 4 năm xung đột

Phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW - có trụ sở tại Mỹ) công bố ngày 22.1 chỉ ra lực lượng Nga đang đặt mục tiêu tạo một vùng đệm phòng thủ ở tỉnh Sumy, phía bắc Ukraine. Binh sĩ Nga đã có các cuộc đụng độ tại tỉnh Sumy trong ngày 21.1.

Theo ISW, hoạt động của lực lượng Nga ở Sumy nhằm tạo một điểm yểm trợ cho mục tiêu chính, đó là hướng tấn công vào tỉnh Kharkiv. Theo đó, Nga được cho là muốn triển khai quân từ tỉnh Belgorod của Nga, tràn xuống Kharkiv và kiểm soát những vị trí có thể đặt pháo binh vào tầm bắn đến thành phố thủ phủ Kharkiv. ISW cho hay Nga đã cố gắng gây sức ép ở Kharkiv nhưng chưa đạt thêm bước tiến đáng kể.

Theo các blogger quân sự người Nga, quân Nga đã tiến công vào khu vực phía nam thành phố Lyman, các địa điểm gần khu định cư Starytsya, Symynivka và Dehtyarne. Tất cả nơi này đều nằm ở phía đông bắc thành phố Kharkiv. Lực lượng Ukraine được cho là đã phản công ở ngoại ô thành phố Vovchansk.

Nhân viên làm việc trong nhà máy nhiệt điện ở vị trí không được tiết lộ tại Ukraine ngày 21.1. Ukraine cho biết nhà máy đã bị hư hại sau đợt tập kích của Nga ẢNH: REUTERS

Ukraine “đốt” 100 triệu USD cho tên lửa đánh chặn Nga một đêm

Trang Business Insider hôm 21.1 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công trong đêm của Nga đã buộc Kyiv phải phóng số tên lửa đánh chặn với tổng trị giá khoảng 94 triệu USD. Con số này mới chỉ tính riêng các tên lửa và dường như chưa bao gồm những loại đạn dược khác, trong đó có hàng trăm UAV.

Tổng thống Zelensky đề cập dù phương Tây đã viện trợ thêm một số hệ thống phòng không nhưng chúng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của Ukraine trong bảo vệ bầu trời. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh đến tình trạng thiếu hụt các tên lửa đánh chặn.

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận việc tìm kiếm và tiếp nhận các loại tên lửa đánh chặn phù hợp là thách thức lớn. Trong đó, PAC-3 - tên lửa đánh chặn trị giá khoảng 3,7 triệu USD, phóng từ các tổ hợp Patriot do Mỹ chế tạo - được ông xem là cơ hội tốt nhất để Kyiv có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo Nga.

Rốc két phóng loạt BM-21 Grad của Ukraine khai hỏa ở tỉnh Donetsk ngày 21.1 ẢNH: AFP

Ukraine cũng đang hướng đến tăng cường sản xuất những UAV đánh chặn có giá thành thấp, với mục tiêu hạ các UAV của Nga. Ông Zelensky cho biết Ukraine đang sản xuất khoảng 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày.

Ukraine bắt 2 gián điệp thu thập thông tin vụ phóng tên lửa Oreshnik

Báo Ukrainska Pravda ngày 22.1 đưa tin lực lượng phản gián của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa tuyên bố bắt giữ 2 cá nhân, bị cáo buộc làm điệp viên cho tình báo quân đội Nga.

SBU cho biết 2 người này đã đến tỉnh Lviv, phía tây Ukraine để ghi lại hình ảnh, đánh giá tác động của vụ phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik do Nga sử dụng nhằm vào Lviv, để tuồn thông tin cho tình báo Nga.

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 1 quả tên lửa Oreshnik trong đợt tập kích tối ngày 8, rạng sáng 9.1. Nhiều mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy tại Lviv.

Theo tình báo Ukraine, một trong 2 nghi phạm, 25 tuổi, đã đi từ tỉnh Zakarpattia đến Lviv, sau đó ghé đến những khu vực mà tên lửa rơi xuống, chụp ảnh và lưu lại tọa độ trên ứng dụng bản đồ. Người này sau đó truyền tin cho nghi phạm còn lại - 64 tuổi, đến từ thành phố Mukachevo ở Ukraine - để ông này giao thông tin cho tình báo Nga.

SBU ngày 22.1 cho biết đã cùng lúc đột kích và bắt giữ nghi phạm ở nhà riêng tại Mukachevo, trong khi bắt tại trận thanh niên 25 tuổi đang theo dõi gần khu vực tên lửa rơi ở Lviv. Cơ quan Ukraine không tiết lộ 2 nghi phạm trên bị bắt vào ngày nào.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.