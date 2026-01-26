Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Điểm sáng sau hòa đàm Ukraine

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/01/2026 04:50 GMT+7

AFP ngày 25.1 đưa tin vòng đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hôm 24.1 kết thúc mà không có thỏa thuận hay tuyên bố chung nào. Dù vậy, các quan chức Mỹ đã chỉ ra nhiều tín hiệu khởi sắc.

Viết trên mạng xã hội X, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết cuộc đàm phán diễn ra rất hiệu quả và các bên đã lên kế hoạch cho cuộc thảo luận tiếp theo vào tuần này.

Theo trang Axios dẫn lời giới chức Mỹ, vòng đàm phán vừa qua là kết quả của nhiều tháng Nhà Trắng ra sức thuyết phục đại diện Nga và Ukraine ngồi vào bàn thương lượng. Các quan chức Ukraine tiết lộ cuộc gặp tại UAE có những thời điểm phái đoàn Nga và Ukraine làm việc song phương mà không cần đại diện Mỹ có mặt. Mọi vấn đề nóng đều được đưa ra thảo luận, trong đó lập trường về lãnh thổ vùng Donbass vẫn là rào cản lớn nhất.

Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc hai ngày đàm phán, không đạt thỏa thuận

"Vào cuối buổi đàm phán, ba bên đã ngồi ăn trưa cùng nhau, có một khoảnh khắc mà mọi người trông gần như là bạn bè", một quan chức Mỹ cho biết. Axios cho hay phía Mỹ lạc quan rằng một kết quả tích cực trong vòng đàm phán tiếp theo có thể tạo tiền đề tổ chức đối thoại tại thủ đô Kyiv (Ukraine) hoặc Moscow (Nga), xa hơn là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Điểm sáng sau hòa đàm Ukraine - Ảnh 1.

Phái đoàn Mỹ, Nga, Ukraine đàm phán tại UAE ngày 24.1

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky nói cuộc gặp tại UAE "đã thảo luận về các tham số tiềm năng nhằm chấm dứt chiến sự". TASS thì dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh Moscow kỳ vọng các cuộc thảo luận sẽ hình thành khuôn mẫu giải quyết xung đột.

Tuy nhiên, giao tranh trên chiến trường vẫn diễn ra căng thẳng trong ngày 24.1. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga không kích một loạt địa điểm tại Kyiv và Kharkiv. Trong khi đó, các quan chức Nga tố quân đội Ukraine tấn công lớn vào tỉnh Belgorod ở Nga. Nga và Ukraine không bình luận về các tuyên bố của đối phương.

Trong ngày 23.1, phái đoàn quan chức Mỹ, Nga và Ukraine gặp nhau tại Abu Dhabi (UAE) nhằm giải quyết những rào cản then chốt đối với thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Chiến sự Ukraine ngày 1.251: Ukraine hứng đòn lớn, hòa đàm ba bên chưa đột phá

Bài toán lãnh thổ chi phối hòa đàm Ukraine

