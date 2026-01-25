Chiến sự Ukraine ngày 1.251: Ukraine hứng đòn lớn, hòa đàm ba bên chưa đột phá

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.1 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn làng Starytsya, thuộc vùng Kharkiv (đông bắc Ukraine), trong bối cảnh Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường sau vụ tấn công tại Kyiv ngày 24.1.2026 ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ cũng đã đẩy lùi lực lượng Ukraine tại 2 làng lân cận là Vovchanski Khutory và Okhrimovka. Theo Reuters dẫn thông báo, các cuộc không kích cũng nhắm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) và các mục tiêu năng lượng của Ukraine.

Cùng ngày, Ukraine cáo buộc Nga mở một trong những đợt tập kích lớn nhất trong thời gian gần đây nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine, đặc biệt là thủ đô Kyiv và các vùng lân cận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 370 UAV tấn công và 21 tên lửa đã nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Kyiv. Ông Zelensky cũng kêu gọi các đối tác phương Tây nhanh chóng thực hiện những cam kết đã đạt được, trong đó có các thỏa thuận về phòng không mà Ukraine trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).

Nga, Ukraine đàm phán căng thẳng về vấn đề tranh chấp lãnh thổ

Hậu quả của đợt tấn công được ghi nhận trên diện rộng. Phó thủ tướng Ukraine Oleksii Kuleba cho biết ít nhất 1,2 triệu người đã bị mất điện. "Khoảng 800.000 người ở vùng Kyiv và gần 400.000 người ở vùng Chernihiv đang không có điện", ông Kuleba nói.

Tại thủ đô Kyiv, ông cho biết đã có sự gián đoạn nguồn cung nhiệt tại khoảng 600.000 tòa nhà, trong đó gần 1/4 hoàn toàn không có hệ thống sưởi, trong bối cảnh nhiệt độ mùa đông thường xuyên xuống dưới 0°C.

Trong khi đó, Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết ít nhất 19 người đã bị thương trong các cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv.

Bà Katarina Mathernova, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine, lên án đợt không kích của Nga là "khủng bố". "Cuộc tấn công đã khiến các gia đình ở Kyiv mất điện, mất sưởi ấm và mất nước sinh hoạt", bà viết trên mạng xã hội X.

Họp kín ba bên về Ukraine

Ngày thứ hai của cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ về giải quyết xung đột Ukraine tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) tiếp tục được tiến hành theo hình thức họp kín. Tổng thống Zelensky cho biết các đại diện cấp cao của lực lượng vũ trang và tình báo quân sự Ukraine cũng tham gia vòng đàm phán ngày 24.1.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (giữa) chủ trì cuộc đàm phán ba bên giữa giới chức Nga, Ukraine, Mỹ tại Abu Dhabi ngày 23.1.2026 ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Nga ngày 24.1 cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau khi hội nghị thượng đỉnh ba bên kết thúc hôm nay tại Abu Dhabi. TASS đưa tin các cuộc đàm phán đã đạt được một số kết quả, nhưng không nêu chi tiết.

Phát ngôn viên chính phủ UAE cho biết các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine kết thúc, tập trung vào "những yếu tố còn tồn đọng" của khuôn khổ hòa bình do Mỹ đề xuất.

Quan chức này không tiết lộ chi tiết về kết quả đàm phán, nhưng cho biết "sự tương tác trực tiếp" giữa Nga và Ukraine diễn ra trong "bầu không khí mang tính xây dựng và tích cực".

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng triển vọng đạt đột phá vẫn còn hạn chế. Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) nhận định rằng mặc dù Nga công khai mô tả việc kiểm soát khu vực Donbass là "vấn đề chính còn lại" trong đàm phán hòa bình, nhưng các tuyên bố trong nước của giới chức Nga cho thấy mục tiêu của Điện Kremlin không chỉ dừng ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, ông Kortunov, cựu Tổng giám đốc Hội đồng Quan hệ quốc tế Nga, cho rằng: "Chắc chắn ở Moscow họ muốn tìm một giải pháp ngoại giao… nhưng thời gian đang đứng về phía Nga, và do đó, vị thế đàm phán của Ukraine khó có thể cải thiện trong thời gian tới".

Nga phát triển loại đạn chống máy bay không người lái mới

Ông Orban: Ukraine có thể gia nhập EU năm 2027

Ngày 23.1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Ukraine dự kiến sẽ gia nhập EU vào năm 2027 và có thể nhận tổng cộng tới 1,6 nghìn tỉ USD viện trợ vào năm 2040.

Theo các trang tin tức Telex và Portfilio của Hungary, Ukraine có thể nhận khoảng 800 tỉ USD trong 10 năm tới từ nguồn vốn công và tư của EU, Mỹ và khu vực tư nhân để giúp tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Ngoài ra, ông Orban nói Ukraine có thể nhận thêm khoảng 800 tỉ USD theo các kế hoạch của EU - được cho là dành cho chi tiêu quân sự.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban họp báo tại Budapest ngày 5.1.2026 ẢNH: REUTERS

Về tiến trình gia nhập EU, Financial Times dẫn dự thảo đề xuất hòa bình cho biết Ukraine có thể gia nhập EU theo thủ tục nhanh vào ngày 1.1.2027. Trong khi đó, ông Taras Kachka, Phó thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu, cho biết Ukraine có thể trở thành thành viên của EU vào năm 2028 nếu hoàn thành các cải cách quan trọng trước cuối năm 2027.

Thủ tướng Orban tiếp tục phản đối mạnh mẽ các kế hoạch nêu trên, đồng thời cảnh báo việc tài trợ cho Ukraine sẽ "phá hủy EU" và gây áp lực nợ lớn cho châu Âu.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2.2022 và được cấp quy chế ứng cử viên. EU mở các cuộc đàm phán cho Ukraine gia nhập năm 2024, song tiến trình thực tế vẫn bị đình trệ do vấp phải sự phản đối của Hungary.

Ủy ban châu Âu từ chối bình luận về thông tin trên, chỉ xác nhận đang "gần đạt được thỏa thuận" với Mỹ và Ukraine về một "khuôn khổ thịnh vượng chung".