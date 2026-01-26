Chiến sự Ukraine ngày 1.252: Ukraine tấn công rất mạnh vào đất Nga?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 102 máy bay không người lái (UAV) và 2 tên lửa đạn đạo Iskander vào Ukraine trong đêm 24.1 và rạng sáng 25.1, theo trang tin The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn 87 UAV, trong khi ít nhất 15 chiếc khác đã tấn công 10 địa điểm.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống phóng rốc két đa nòng BM-21 Grad về phía binh sĩ Nga, gần thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 15.1 Ảnh: Reuters

Giới chức ở Ukraine sáng 25.1 thông báo ít nhất một người thiệt mạng và 9 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine.

Trong khi đó, Hãng tin TASS chiều 25.1 đưa tin trong 24 giờ, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, cũng như các địa điểm triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 159 khu vực.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong vòng 24 giờ, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 31 rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS do Mỹ sản xuất) và 68 UAV của Ukraine.

Đến tối 25.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia.

Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc hai ngày đàm phán, không đạt thỏa thuận

Ukraine tấn công ồ ạt vào thành phố Belgorod?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 52 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 6 tỉnh của Nga trong đêm 24.1 và rạng sáng 25.1, theo Hãng tin TASS.

Trong số UAV nói trên có 18 chiếc đã bị bắn hạ ở tỉnh Bryansk, 15 chiếc ở Krasnodar, 9 chiếc ở Rostov, 4 chiếc ở Oryol, 3 chiếc ở Belgorod và 3 chiếc ở Astrakhan.

Ngoài ra, Trung tâm xử lý khủng hoảng tỉnh Belgorod thông báo thành phố Belgorod đã hứng chịu cuộc tấn công pháo kích dữ dội nhất từ trước đến nay, theo TASS.

"Một cuộc tấn công pháo kích dữ dội nhất đã diễn ra ở Belgorod. Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong. Các cơ sở năng lượng bị hư hại; các đội bảo trì và ứng phó đang làm nhiệm vụ đã được điều động đến đó", Trung tâm xử lý khủng hoảng tỉnh Belgorod thông báo.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod cho rằng cuộc tấn công mới có thể liên quan rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), theo TASS.

"Theo thông tin chúng tôi nhận được, thành phố Belgorod đã bị trúng đạn pháo dữ dội, có thể là do hệ thống pháo HIMARS thực hiện. Không có thương vong, nhưng các cơ sở năng lượng bị hư hại", ông Gladkov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo báo Kyiv Post.

Sau đó, ông Gladkov viết rằng 24 quả đạn đã được bắn vào Belgorod trong đêm, gây hư hại cho các cơ sở năng lượng cùng với các công trình và tài sản khác. Lực lượng Bộ Tình trạng khẩn cấp cũng đã dập tắt đám cháy trong một nhà kho, theo ông Gladkov.

Lực lượng Ukraine thường xuyên tấn công thành phố Belgorod và khu vực xung quanh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24.2.2022, theo Reuters.

Đến tối 25.1 chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố mới từ phía Nga.

Nga đã phóng hơn 1.700 UAV vào Ukraine trong một tuần?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.1 cáo buộc Nga đã phóng hơn 1.700 UAV tấn công, hơn 1.380 bom dẫn đường và 69 tên lửa vào Ukraine trong tuần qua, theo AFP.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi cần tên lửa cho hệ thống phòng không mỗi ngày, và chúng tôi tiếp tục hợp tác với Mỹ và châu Âu để đảm bảo bảo vệ bầu trời của chúng tôi mạnh mẽ hơn", Tổng thống Zelensky phát biểu khi đến thủ đô Vilnius của Lithuania.

Sau đó, Tổng thống Zelensky cho hay ông đã gặp Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda tại Vilnius, và cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào việc hỗ trợ hệ thống năng lượng và phòng không của Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng Lithuania dự định cung cấp cho các thành phố và cộng đồng của Ukraine gần 100 máy phát điện, theo trang tin The Kyiv Independent.

Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống năng lượng của Ukraine hôm 24.1, khiến 1,2 triệu hộ gia đình mất điện trong điều kiện nhiệt độ mùa đông dưới 0 độ C.

Thị trưởng Kyiv Vitalii Klitschko ngày 25.1 nói rằng khoảng 1.700 tòa nhà chung cư ở thủ đô Kyiv của Ukraine vẫn chưa có hệ thống sưởi ấm sau cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga hôm 24.1.

Đến tối 25.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn trên của phía Ukraine.

