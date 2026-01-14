Ukraine có bộ trưởng quốc phòng 35 tuổi

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov phát biểu trước Quốc hội Ukraine vào ngày 14.1 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 14.1 đưa tin Quốc hội Ukraine bổ nhiệm ông Mykhailo Fedorov làm bộ trưởng quốc phòng và ông cam kết thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như cải cách nhằm tăng cường sức mạnh của quân đội trong giai đoạn quan trọng của cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm với Nga.

Ông Fedorov (35 tuổi) trước đây từng giữ chức phó thủ tướng thứ nhất và bộ trưởng chuyển đổi số. Với sự bổ nhiệm mới, ông trở thành bộ trưởng quốc phòng trẻ nhất lịch sử Ukraine, the Kyiv Post.

Ông đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phản ứng công nghệ cao của Ukraine trước cuộc xung đột với Nga. Đặc biệt, ông đã giúp cải thiện khả năng kết nối cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến bằng cách triển khai các thiết bị đầu cuối Starlink.

Ông cũng đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra "tuyến phòng thủ máy bay không người lái (UAV)" - một tuyến phòng thủ bằng các UAV nhằm gây thiệt hại tối đa cho quân đội Nga.

"Ngày nay, không thể chống lại công nghệ mới bằng một cấu trúc tổ chức cũ. Chúng ta cần những thay đổi toàn diện", ông Fedorov nói khi trình bày kế hoạch hành động với các nhà lập pháp trước cuộc bỏ phiếu.

"Mục tiêu của chúng ta là thay đổi hệ thống: cải cách quân đội, cải thiện cơ sở hạ tầng ở tiền tuyến, xóa bỏ dối trá và tham nhũng, xây dựng một nền văn hóa mới về lãnh đạo và lòng tin", ông phát biểu.

Ông Fedorov cho biết các cải cách của mình sẽ tập trung vào số hóa quân đội, tăng cường sử dụng UAV và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như ứng dụng công nghệ rộng rãi hơn.

"Càng nhiều robot - càng ít tổn thất. Càng nhiều công nghệ - càng ít thương vong", ông Fedorov nói.

Việc bổ nhiệm ông Fedorov nằm trong cuộc cải tổ các quan chức chính trị và an ninh chủ chốt do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành.

Các nghị sĩ Ukraine trong ngày 14.1 còn bổ nhiệm cựu Thủ tướng Denys Shmyhal làm phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng năng lượng, trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng.

Ông Shmyhal (51 tuổi) là một trong những quan chức chính phủ dày dặn kinh nghiệm nhất của Ukraine. Ông được ca ngợi vì đã duy trì sự ổn định kinh tế tương đối và đảm bảo hoạt động của chính phủ Ukraine diễn ra suôn sẻ sau khi Nga đưa quân sang vào tháng 2.2022.

Ông là thủ tướng có thời gian tại nhiệm lâu nhất của Ukraine, điều hành chính phủ từ năm 2020 đến tháng 7.2025, khi ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng.

Liên quan giải pháp cho cuộc xung đột, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14.1 cho biết Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình về Ukraine nhưng việc bàn về lệnh ngừng bắn trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện là không nghiêm túc.

Khi được hỏi về bản tin của Bloomberg cho rằng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner đang tìm cách đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Lavrov nói rằng ông Putin đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về hòa bình ở Ukraine.

Ông Lavrov nói thêm rằng sẽ rất hữu ích nếu Washington thông báo cho Moscow về các đề xuất hòa bình mới nhất dành cho Ukraine.