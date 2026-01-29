Chiến sự Ukraine ngày 1.435: Nga nói sẵn sàng đón ông Zelensky đến Moscow gặp ông Putin

Pháo binh của Nga hoạt động tại vùng chiến dịch đặc biệt ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga - Ukraine công bố tổn thất của nhau

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28.1 cho biết, trong vòng 24 giờ trước đó, quân đội nước này đã triển khai các đợt tấn công nhằm vào các điểm phóng thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine và những nơi tập kết lực lượng đối phương ở 158 địa điểm, theo TASS.

Cùng thời gian này, lực lượng phòng không Nga đánh chặn và phá hủy 175 UAV của Ukraine.

Từ đầu chiến dịch đặc biệt, Nga tuyên bố phá hủy tổng cộng 670 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, 111.406 UAV, 646 hệ thống tên lửa phòng không, 27.364 xe tăng và phương tiện bọc thép chiến đấu, 1.652 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 32.903 pháo dã chiến và súng cối, cùng 53.043 phương tiện quân sự đặc chủng của Ukraine.

Rộ tin Mỹ đặt điều kiện để đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đưa ra con số về tổn thất của Nga.

Cụ thể, ông Fedorov cho rằng trong năm 2025, các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và UAV mang theo thiết bị nổ đã thực hiện gần 820.000 cuộc tấn công thành công, tất cả đều được xác nhận bằng video từ UAV.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 2025, các UAV Ukraine còn phá hủy hoặc gây hư hại nghiêm trọng hơn 29.000 vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo binh của Nga, 62.000 mục tiêu hậu cần và trang bị chiến trường hạng nhẹ như xe cơ giới , đồng thời bắn hạ hơn 32.000 UAV trinh sát hoặc tấn công của Nga.

"Hiện hơn 80% mục tiêu của đối phương bị tiêu diệt bằng UAV. Phần lớn trong số đó là các UAV do các nhà sản xuất Ukraine chế tạo", ông Fedorov nhấn mạnh. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Không thể xác thực các thông tin về số lượng thương vong và tổn thất trong cuộc xung đột do hai bên đưa ra.

Phía Ukraine cho biết 80% mục tiêu của đối phương bị tiêu diệt bằng UAV trong năm 2025 ảnh: Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine

Mỹ muốn Ukraine nhượng bộ trước khi xác nhận đảm bảo an ninh?

Theo một số nguồn thạo tin, Mỹ phát đi tín hiệu rằng Washington chỉ đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu Kyiv đồng ý nhượng lại lãnh thổ cho Nga tại khu vực Donbass, theo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin.

Trong khi Donbass được xem là lằn ranh đỏ của Kyiv.

Cũng trong ngày 28.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv đã xác định một số vấn đề trong thỏa thuận với Mỹ cho hoạt động tái thiết sau cuộc chiến cần được tiếp tục thảo luận sâu hơn, Reuters đưa tin.

Thỏa thuận tái thiết là một phần của thỏa thuận lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine.

"Công tác với phía Mỹ đang được tích cực xúc tiến, còn về phía Ukraine, chúng tôi đang làm việc với hiệu quả cao nhất", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, thêm rằng các bên cần đạt được kết quả càng sớm càng tốt.

Điện Kremlin nói về khả năng gặp Putin-Zelensky

Ông Yuri Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cho hay bất kỳ cuộc gặp nào trong tương lai giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Zelensky đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và phải hướng tới kết quả cụ thể.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, ông Ushakov nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine. Trong trường hợp Tổng thống Zelensky sẵn sàng, ông có thể đến Moscow gặp ông Putin và phía Nga sẽ đảm bảo cho an toàn cá nhân cho ông.

Đây không phải là lần đầu Nga đưa ra ý tưởng hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Moscow. Năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ đề xuất này vào năm ngoái và gợi ý Tổng thống Putin nên tới Kyiv thay vì ngược lại.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên nói với trang tin Axios hồi cuối tuần qua rằng cuộc gặp song phương cấp lãnh đạo Nga – Ukraine đang tiến rất gần đến thực tế, sau khi Washington làm trung gian cho cuộc hòa đàm ở Abu Dhabi (UAE) hồi tuần trước.