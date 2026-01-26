Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Indonesia nhận lô tiêm kích Rafale tiên tiến đầu tiên từ Pháp

Vi Trân
Vi Trân
26/01/2026 20:56 GMT+7

Indonesia đã nhận được lô tiêm kích Rafale đầu tiên trong hợp đồng trị giá nhiều tỉ USD với Pháp.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Rico Ricardo Sirait ngày 26.1 xác nhận nước này đã nhận được 3 tiêm kích Rafale từ Pháp và sẵn sàng sử dụng, theo Reuters.

Indonesia nhận lô tiêm kích tiên tiến Rafale đầu tiên từ Pháp - Ảnh 1.

Hai tiêm kích Rafale của Không quân Pháp (trước) bay cùng tiêm kích F-16 của Hy Lạp tại Pháp hồi tháng 9.2025

ẢNH: AFP

Ba máy bay đến vào hôm 23.1 và hiện đóng quân tại căn cứ không quân Roesmin Nurjadin tại thành phố Pekanbaru, đảo Sumatra.

Đây là lô máy bay đầu tiên trong hợp đồng mua 42 chiếc giữa Indonesia và tập đoàn Dassault Aviation của Pháp. Hợp đồng được ký vào năm 2022 trị giá 8 tỉ USD và được mở rộng vào năm 2025.

Ông Sirait cho hay sẽ có thêm máy bay được giao trong năm nay nhưng không nêu rõ thời điểm và số lượng.

Rafale là máy bay chiến đấu thế hệ 4+, trang bị 2 động cơ phản lực. Máy bay có thể hoạt động trên tàu sân bay và căn cứ trên bộ. Máy bay có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu như chiếm ưu thế trên không, phòng không, hỗ trợ tấn công mặt đất tầm gần, tấn công tầm xa, trinh sát, tấn công chống hạm và răn đe hạt nhân, theo nhà sản xuất Dassault Aviation.

Máy bay Rafale được biên chế vào Hải quân Pháp vào năm 2004 và Không quân Pháp vào năm 2006.

Indonesia là khách hàng mua vũ khí chính của Pháp tại Đông Nam Á. Ngoài chiến đấu cơ, quốc gia vạn đảo còn mua tàu hộ tống và tàu ngầm của Pháp.

Indonesia được xem là khách hàng lớn của các nhà sản xuất chiến đấu cơ. Nước này từng cân nhắc nhiều lựa chọn khác như tiêm kích J-10 của Trung Quốc và F-15EX của Mỹ.

Để chuẩn bị cho tương lai xa hơn, Indonesia đã ký hợp đồng mua 48 chiến đấu cơ KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là loại chiến đấu cơ thế hệ 5, được trang bị động cơ F-110 của hãng General Electric, vốn cũng được dùng cho máy bay thế hệ 4 F-16 của Mỹ.

Theo Reuters, Indonesia cũng đang thảo luận với Pakistan về hợp đồng mua chiến đấu cơ và máy bay không người lái do quốc gia Nam Á sản xuất.


