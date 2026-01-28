Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.434: Nga tiến công mọi hướng, Myrnohrad trở thành điểm nóng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
28/01/2026 05:00 GMT+7

Quân đội Ukraine ngày 27.1 cho biết lực lượng Nga đang tấn công ở nhiều hướng, trong đó tập hợp nhiều khí tài ở thành phố Myrnohrad nhằm gia tăng sức ép.

Báo Ukrainska Pravda ngày 27.1 đưa tin các cuộc giao tranh nhỏ lẻ giữa lực lượng Nga và Ukraine tiếp diễn quanh khu vực thành phố Myrnohrad ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, trong khi quân đội Nga gia tăng sức ép lên khu vực phía bắc thành phố này.

Theo cập nhật từ Tiểu đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không của Ukraine, quân Nga đang tập hợp trang thiết bị hạng nặng tại khu vực Novohrodivka để mở đợt tấn công vào Myrnohrad.

Chiến sự Ukraine ngày 1.434: Nga tiến công ở mọi hướng, Myrnohrad trở thành điểm nóng - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine hỗ trợ sơ tán người dân ở Zaporizhzhia ngày 27.1

ẢNH: REUTERS

Tiểu đoàn số 7 trên của Ukraine cho biết đang phối hợp với các đơn vị khác nhằm chặn lực lượng Nga dọc theo tuyến ngoại ô phía đông Myrnohrad.

Tại thành phố Pokrovsk ở Donetsk, lực lượng Nga đang tập trung nguồn lực vào việc kiểm soát cứ điểm chiến lược này. Ukraine cho hay Nga đã tận dụng thời tiết bất lợi, tập hợp trang thiết bị và tấn công Pokrovsk theo nhiều tuyến khác nhau. Tiểu đoàn Ukraine cho hay trong khu vực họ phụ trách, lực lượng Nga đã tăng cường đáng kể việc sử dụng nhiều loại máy bay không người lái (UAV) khác nhau, trong đó có loại “UAV mẹ”, tức những phương tiện cỡ lớn và mang theo các UAV nhỏ hơn. Lực lượng Ukraine cho biết quân Nga còn sử dụng những UAV cáp quang có tầm hoạt động xa và khó bị vô hiệu bởi tác chiến điện tử.

UAV tấn công tầm xa của Nga phá hủy trực thăng quân sự Ukraine

Trong ngày 27.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã triệu tập các quan chức quân đội để cập nhật tình hình ở các khu vực, sau thông tin Nga tiến hành các đợt tấn công nhiều mục tiêu và hạ tầng năng lượng ở Ukraine.

“Hầu hết UAV Nga bị đánh chặn, tuy nhiên một số chiếc lọt qua và tập kích các thành phố. Một cơ sở năng lượng ở thành phố Kharkiv đã bị đánh trúng”, ông Zelensky nói.

Nga và Ukraine thường không bình luận về các tuyên bố của đối thủ, cũng như phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Chiến sự Ukraine ngày 1.434: Nga tiến công ở mọi hướng, Myrnohrad trở thành điểm nóng - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ Ukraine đến hiện trường tòa nhà bị tấn công ở tỉnh Odessa ngày 27.1

ẢNH: REUTERS

Tư lệnh Nga thăm binh sĩ tham chiến ở miền đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.1 thông báo Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã đến thăm các quân nhân tham chiến ở khu vực miền đông Ukraine. Ông Gerasimov "đã thị sát tiến độ các nhiệm vụ chiến đấu do các đội hình và đơn vị thuộc lực lượng Zapad thực hiện".

Quân đội Nga cho hay ông Gerasimov đã biểu dương thành tích của lực lượng Zapad đã hoàn thành các nhiệm vụ, cũng như đề ra chỉ thị mới cho đơn vị. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập vị trí ông Gerasimov đến thăm. Dù vậy, theo các cập nhật hằng ngày của Moscow, lực lượng Zapad thường chịu trách nhiệm tiến công vào các khu vực thuộc tỉnh Kharkiv và hướng phía bắc của tỉnh Donetsk.

Cùng ngày 27.1, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Zapad đã kiểm soát khu định cư Kupiansk-Vuzlovyi ở tỉnh Kharkiv, trong khi đơn vị khác đã kiểm soát khu Novoyakovlevka ở tỉnh Zaporizhzhia, phía nam Ukraine. Kyiv không phản hồi tuyên bố này.

Đàm phán Nga - Ukraine mang “tinh thần xây dựng”

Hãng AFP ngày 27.1 đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian vừa qua mang “tinh thần xây dựng”, tuy nhiên nhấn mạnh còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Trả lời báo chí, ông Peskov cho rằng: “Sẽ là sai lầm nếu kỳ vọng vào bất kỳ kết quả đáng kể nào từ những cuộc tiếp xúc ban đầu. Dù vậy, thực tế là đàm phán đã bắt đầu với tinh thần xây dựng và có thể được nhìn dưới góc độ tích cực”, ông Peskov nói.

Tuần trước, một số quan chức Mỹ nêu rằng đã có những tín hiệu tích cực, cũng như cử chỉ thân thiện giữa các bên lúc đàm phán. Phản hồi vấn đề này, ông Peskov nói: “Tôi sẽ không cho rằng có sự thân thiện giữa các bên, đó gần như là điều không thể ở giai đoạn này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đạt điều gì đó qua đàm phán, bạn cần nói chuyện một cách xây dựng”.

Tổng thống Zelensky ngày 26.1 thông tin cuộc gặp tiếp theo giữa các bên dự kiến diễn ra ngày 1.2 và kỳ vọng sẽ thu được kết quả thực chất.

