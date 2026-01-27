Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ukraine chật vật khi thiếu vũ khí phòng không

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
27/01/2026 05:28 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.1 đã kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ các hệ thống phòng không, khi kho vũ khí dự trữ đang dần cạn kiệt trước các đợt không kích liên tục của Nga.

AFP đưa tin phát biểu trong chuyến công du thủ đô Vilnius (Lithuania), ông Zelensky cho biết: "Trong một tuần qua, Nga đã phóng hơn 1.700 máy bay không người lái (UAV), hơn 1.380 bom dẫn đường, và 69 tên lửa các loại. Do đó, tên lửa cho các hệ thống phòng không đã trở thành nhu cầu hằng ngày của Ukraine".

Ukraine chật vật khi thiếu vũ khí phòng không - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine sử dụng tổ hợp phòng không di động AN/TWQ-1 Avenger

Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky những tuần qua đã liên tục nhắc lại đề nghị các nước viện trợ vũ khí, trong bối cảnh Nga gia tăng sức ép bằng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Báo New Voice of Ukraine hôm 19.1 dẫn lời chuyên gia hàng không Anatoliy Khrapchynskyi, sĩ quan dự bị của Không quân Ukraine, giải thích rằng thực tế Ukraine còn vận hành nhiều tổ hợp phòng không đời cũ và những tên lửa cho các loại này không còn được sản xuất. Ông nói Kyiv cần cải tiến các hệ thống phòng không để sử dụng tên lửa phương Tây, trong khi các tổ hợp hiện đại từng được Mỹ và châu Âu viện trợ thì nguồn cung tên lửa gần như không đáp ứng kịp nhu cầu khi chiến sự diễn ra liên tục.

Ông Trump hé lộ vũ khí bí ẩn 'khóa tay' phòng không Venezuela

Liên quan tiến trình hòa đàm Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26.1 cho biết đàm phán 3 bên Mỹ, Nga, Ukraine sẽ tiếp tục, song không nêu ngày cụ thể, TASS đưa tin. Ông Peskov nhấn mạnh lập trường lãnh thổ vẫn là vấn đề then chốt trong đàm phán. AFP tuần trước dẫn lời quan chức Mỹ cho hay 3 bên dự kiến đàm phán tiếp vào ngày 1.2. 

Xem thêm bình luận