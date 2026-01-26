Pháp bắt thuyền trưởng tàu chở dầu nghi thuộc ‘hạm đội ngầm’ Nga

Các công tố viên Pháp ngày 25.1 cho biết đã bắt giữ thuyền trưởng người Ấn Độ của một tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội ngầm” chuyên vận chuyển dầu Nga để né các lệnh trừng phạt.

Theo AFP ngày 26.1, vị thuyền trưởng 58 tuổi là người chỉ huy tàu Grinch, con tàu đã bị hải quân Pháp chặn giữ trên Địa Trung Hải hôm 24.1 và hiện neo đậu dưới sự canh gác nghiêm ngặt tại một cảng gần thành phố Marseille, phía nam nước Pháp.

Theo Văn phòng Công tố Marseille, toàn bộ các thủy thủ còn lại (đều là công dân Ấn Độ) đang bị “giam giữ trên tàu” để phục vụ điều tra.

Liên minh châu Âu (EU) hiện liệt kê khoảng 598 tàu bị nghi thuộc “hạm đội ngầm” của Nga trong danh sách trừng phạt.

Giới chức cho biết tàu Grinch dài 249 m, xuất hiện với tên này trong danh sách trừng phạt của Anh, nhưng lại mang tên “Carl” trong các danh sách của EU và Mỹ.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ quán Nga tại Pháp cho hay Paris đã không thông báo cho phía Moscow về vụ chặn bắt tín hiệu của con tàu nêu trên.

Giới chức Nga cho biết: “Hiện tại, cùng với các nhà ngoại giao từ lãnh sự quán tại Marseille, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem có công dân Nga nào trong số các thành viên phi hành đoàn hay không để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết”.

Phía Ấn Độ chưa bình luận về thông tin mới trên.

Đây là chiến dịch chặn bắt thứ hai như vậy của Pháp trong những tháng gần đây. Cuối tháng 9.2025, Pháp từng bắt giữ tàu Boracay có liên hệ với Nga, động thái từng bị Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án là “hành vi cướp biển”. Thuyền trưởng người Trung Quốc của tàu Boracay dự kiến ra tòa tại Pháp vào tháng 2 tới.