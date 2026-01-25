Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc hai ngày đàm phán, không đạt thỏa thuận

Các cuộc không kích của Nga làm bừng sáng bầu trời đêm ở Kyiv và Kharkiv vào hôm 24.1, đánh dấu thêm mộc đợt tấn công làm gần 1,2 triệu bất động sản trên cả nước Ukraine mất điện.

Các cuộc tấn công diễn ra trước ngày thứ hai của cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ bảo trợ tại Abu Dhabi, nơi các nhà đàm phán Ukraine, Nga và Mỹ thảo luận các thông số để chấm dứt chiến tranh. Nhưng đến khi họ rời đi, đã không có thỏa thuận nào.

Ngày 24.1 dự kiến là ngày cuối cùng của các cuộc đàm phán, nhưng cả Moscow và Kyiv đều cho biết sẵn sàng đối thoại thêm.

Cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine diễn ra tại Abu Dhabi hôm 23.1 ẢNH: REUTERS

Một quan chức Mỹ nói chuyện với các phóng viên sau đó ca ngợi tiến triển sau hai ngày thảo luận và cho biết vòng đàm phán tiếp theo diễn ra vào hôm 25.1 tới tại Abu Dhabi.

Trong khi đó, cuộc tấn công qua đêm 24.1 của Nga khiến hàng nghìn tòa nhà ở Kyiv không có hệ thống sưởi khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết thành phố đang thiết lập thêm các điểm trú ẩn có hệ thống sưởi và các đội ngũ năng lượng đang làm việc để khôi phục dịch vụ.

Nhiệt độ lạnh giá buộc cụ bà 69 tuổi này phải sáng tạo bằng cách nóng một đoạn đường ray trên bếp ga.

“Tôi biết rằng sắt nóng lên và tỏa ra hơi ấm”, bà nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24.1 cho biết các cuộc tấn công nặng nề của Nga cho thấy các thỏa thuận về hỗ trợ phòng không mà ông đã ký kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos tuần này phải được "thực hiện đầy đủ".