Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc hai ngày đàm phán, không đạt thỏa thuận
Video Thế giới

La Vi
25/01/2026 17:23 GMT+7

Hôm 24.1, Ukraine và Nga kết thúc ngày đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi mà không đạt được thỏa thuận nào, nhưng các cuộc gặp trong tương lai đã được đề cập sau các cuộc không kích của Nga đêm trước đó khiến hơn một triệu người Ukraine mất điện trong bối cảnh mùa đông giá rét dưới 0 độ C.

Các cuộc không kích của Nga làm bừng sáng bầu trời đêm ở Kyiv và Kharkiv vào hôm 24.1, đánh dấu thêm mộc đợt tấn công làm gần 1,2 triệu bất động sản trên cả nước Ukraine mất điện.

Các cuộc tấn công diễn ra trước ngày thứ hai của cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ bảo trợ tại Abu Dhabi, nơi các nhà đàm phán Ukraine, Nga và Mỹ thảo luận các thông số để chấm dứt chiến tranh. Nhưng đến khi họ rời đi, đã không có thỏa thuận nào.

Ngày 24.1 dự kiến là ngày cuối cùng của các cuộc đàm phán, nhưng cả Moscow và Kyiv đều cho biết sẵn sàng đối thoại thêm.

Cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine diễn ra tại Abu Dhabi hôm 23.1

Một quan chức Mỹ nói chuyện với các phóng viên sau đó ca ngợi tiến triển sau hai ngày thảo luận và cho biết vòng đàm phán tiếp theo diễn ra vào hôm 25.1 tới tại Abu Dhabi.

Trong khi đó, cuộc tấn công qua đêm 24.1 của Nga khiến hàng nghìn tòa nhà ở Kyiv không có hệ thống sưởi khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết thành phố đang thiết lập thêm các điểm trú ẩn có hệ thống sưởi và các đội ngũ năng lượng đang làm việc để khôi phục dịch vụ.

Nhiệt độ lạnh giá buộc cụ bà 69 tuổi này phải sáng tạo bằng cách nóng một đoạn đường ray trên bếp ga.

“Tôi biết rằng sắt nóng lên và tỏa ra hơi ấm”, bà nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24.1 cho biết các cuộc tấn công nặng nề của Nga cho thấy các thỏa thuận về hỗ trợ phòng không mà ông đã ký kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos tuần này phải được "thực hiện đầy đủ".

Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã gặp nhau tại Abu Dhabi hôm 23.1 để giải quyết vấn đề lãnh thổ quan trọng, nhưng không có dấu hiệu thỏa hiệp nào, trong khi các cuộc không kích của Nga đẩy Ukraine vào cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong cuộc chiến kéo dài gần bốn năm.

