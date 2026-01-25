Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga mang đạn chống UAV cho súng bộ binh đến Ukraine thử nghiệm
Video Thế giới

Nga mang đạn chống UAV cho súng bộ binh đến Ukraine thử nghiệm

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
25/01/2026 07:58 GMT+7

Loại đạn súng trường tấn công mới này giúp tăng đáng kể độ chính xác khi bắn trúng các mục tiêu trên không cỡ nhỏ.

Tập đoàn vũ khí Rostec của Nga đã thông báo thử nghiệm thành công loại đạn chống máy bay không người lái (UAV) chuyên dụng mới, dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng của quân đội trong việc chống lại các UAV cỡ nhỏ.

Loại đạn này, có tên gọi Mnogotochie (tức Hình elip), có nhiều cỡ phù hợp với các loại súng thường được quân đội Nga sử dụng. Theo Rostec, loại đạn mới này có đầu đạn tự tách thành ba mảnh giữa không trung, làm tăng gấp đôi khả năng bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 300 m.

Theo đại diện của Rostec, loại đạn mới được phát triển để đáp ứng thực tế của chiến đấu hiện đại, khi máy bay không người lái cỡ nhỏ đã trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với binh lính, và kinh nghiệm cho thấy vũ khí cá nhân là phương tiện phòng thủ hiệu quả chống lại UAV.

Nga phát triển loại đạn chống máy bay không người lái mới - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga bắn thử nghiệm đạn chống máy bay không người lái (UAV) chuyên dụng mới

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn video do Rostec công bố cho thấy một binh sĩ Nga thử nghiệm loại đạn mới đã phá hủy một UAV nhỏ từ khoảng cách lên đến 70 m.

Loại đạn này không cần phải chỉnh sửa gì đối với súng trường, có thể bắn bằng các phụ kiện gắn ở đầu nòng, và dường như có thể nạp vào băng đạn cùng với đạn thông thường.

Rostec cho biết loại đạn mới này đã được thử nghiệm trong chiến đấu ở Ukraine, chứng minh hiệu quả cao. Mặc dù công ty không giải thích chi tiết về cách thức hoạt động chính xác của viên đạn mới, có khả năng nó có một lớp vỏ tách ra từ đầu đạn chính sau khi được bắn ra khỏi nòng.

Các loại máy bay không người lái khác nhau - từ UAV bốn cánh thả chất nổ nhỏ và máy bay không người lái tự sát các loại, cho đến máy bay không người lái tám cánh hạng nặng dùng trong nông nghiệp được cải tiến để mang đạn cối và bom trên không - đã thống trị chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraine trong vài năm qua.

Cả hai bên đều tích cực sử dụng súng bắn đạn ghém để trang bị cho bộ binh khả năng chống máy bay không người lái, cũng như thử nghiệm đạn chùm cho súng trường tấn công tiêu chuẩn. Các thí nghiệm sau đó đã cho kết quả trái chiều. Một số loại đạn dược dễ gây hư hỏng cho súng, và có những loại lại gây nguy hiểm cho chính đồng đội do phần vỏ bọc bên trong bị tách ra ở tốc độ cao.

Căng thẳng đàm phán Nga-Ukraine về vấn đề lãnh thổ

Căng thẳng đàm phán Nga-Ukraine về vấn đề lãnh thổ

Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã gặp nhau tại Abu Dhabi hôm 23.1 để giải quyết vấn đề lãnh thổ quan trọng, nhưng không có dấu hiệu thỏa hiệp nào, trong khi các cuộc không kích của Nga đẩy Ukraine vào cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong cuộc chiến kéo dài gần bốn năm.

Tổng thống Ukraine đối mặt châu Âu chuyển trọng tâm chú ý sang ông Trump

đạn chống UAV máy bay không người lái Rostec Tập đoàn vũ khí Rostec nga UKRAINE xung đột DRONE UAV
