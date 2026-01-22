Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hòn đảo thời tiền sử ở Địa Trung Hải

Thụy Miên
Thụy Miên
22/01/2026 06:34 GMT+7

CNN vừa có bài khám phá Palmarola - hòn đảo không có thị trấn lẫn đường giao thông, không có điện, không phủ sóng điện thoại di động và cũng chẳng có bến phà. Hầu hết các ngày trong tuần, cách duy nhất đến đây là đi thuyền nhỏ từ đảo Ponza, cách đó khoảng 8 km, vượt qua biển Tyrrhenian thuộc Địa Trung Hải, theo Đài CNN.

Hòn đảo nằm ở phía tây thủ đô Rome của Ý, đủ gần để đi về trong ngày, nhưng cũng đủ xa để rũ bỏ nhịp sống hối hả, dân cư đông đúc và sự chuyển động không ngừng của thành phố thủ đô. Trong khi các quảng trường, những đài phun nước của Rome thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, Palmarola đến nay hầu như vắng bóng trên các cung đường du lịch. Nhiều du khách chưa từng nghe đến địa danh này, trong khi nhiều người dân thành Rome chưa bao giờ lui tới.

- Ảnh 1.

Palmarola được mệnh danh thiên đường của Ý

ẢNH: ITALIANISMO

Thế nhưng, những người tìm đến hòn đảo không nhằm tìm kiếm cơ sở hạ tầng hoặc sự tiện nghi, mà lại là sự vắng mặt của cả hai yếu tố đó. Palmarola là một dải đất nổi lên mặt nước từ những vách đá núi lửa, với các hang động trên biển và những vịnh nhỏ hẹp. Chỉ có bãi biển duy nhất và những lối mòn dẫn vào bên trong hòn đảo.

Để đến Palmarola từ Rome, du khách có thể lên tàu hỏa đến cảng Anzio, đi phà ra đảo Ponza và kế đến cần thương lượng với một người đánh cá hoặc chủ thuyền tư nhân nếu muốn đến hòn đảo nằm giữa biển. Dù không có cư dân thường trú, trên đảo vẫn có O'Francese, nhà hàng duy nhất và chuyên phục vụ các món ăn từ cá tươi. Chủ nhà hàng cũng cho thuê một số ít phòng nghỉ được khoét vào các hang đá từng là nơi trú ẩn trước đây của các ngư dân nằm dọc theo những vách đá. Khách cần đặt chỗ trước nhiều tháng với hình thức trọn gói, và giá phòng bắt đầu từ 150 euro (hơn 4,6 triệu đồng) mỗi đêm.

Bà Maria Andreini (44 tuổi) đến từ Treviso ở miền bắc Ý cho biết đến hè gia đình bà lại đến Palmarola. "Nơi đây có nhiều thứ, và cũng có quá ít thứ để làm", Đài CNN dẫn lời bà Andreini. Bà và gia đình dành cả ngày đi lặn và phơi nắng. Đêm đến, họ nằm trên bãi biển ngắm sao, đi lại nhờ ánh sáng của các ngọn đuốc. Lúc bình minh, họ leo núi lên đỉnh cao nhất của hòn đảo để ngắm mặt trời mọc.

Từ bãi biển, các lối mòn dẫn sâu vào đảo, và du khách có thể leo lên sườn núi để tìm đến một tu viện thời Trung Cổ và tàn tích còn sót lại của một khu định cư thời tiền sử. "Đó là chuyến du hành ngược thời gian quay về thời tiền sử", nhà sử học địa phương Silverio Capone nhận xét, đồng thời chia sẻ về các dấu vết còn sót lại từ hoạt động người nguyên thủy trên đảo.

Bên cạnh đó, đảo còn có một nhà nguyện nhỏ màu trắng thờ Thánh Silverius, vị giáo hoàng hồi thế kỷ thứ sáu sống trong cảnh lưu đày ở Palmarola. Đến nay, tháng 6 hằng năm, các ngư dân từ Ponza lại đi thuyền sang Palmarola để dự lễ kính Thánh Silverius, vị thánh bảo hộ của khu vực.


Khám phá thêm chủ đề

