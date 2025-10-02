Phát hiện vật thể liên sao bí ẩn đang lao nhanh trong hệ mặt trời

3I/ATLAS đang phát ra một lượng lớn niken trong phần khí bao quanh, cùng với dấu vết nhỏ của sắt ẢNH: NASA

Tờ Daily Mail ngày 2.10 đưa tin một vật thể liên sao bí ẩn đang lao qua hệ mặt trời được phát hiện thải ra kim loại theo cách đi ngược lại quy luật của một sao chổi.

Các quan sát mới từ kính thiên văn VLT ở Chile cho thấy vật thể liên sao 3I/ATLAS đang phát ra một lượng lớn niken trong phần khí bao quanh, cùng với dấu vết nhỏ của sắt.

Tỷ lệ niken so với sắt vượt xa mọi sao chổi từng được ghi nhận, thậm chí còn cao hơn hẳn 2I/Borisov, sao chổi liên sao duy nhất từng được nghiên cứu kỹ trước đây.

Niken được phát hiện ổn định trong suốt quá trình hoạt động của 3I/ATLAS, trong khi sắt chỉ xuất hiện khi sao chổi tiến gần hơn đến mặt trời.

Trong điều kiện bình thường, các sao chổi ở khoảng cách như vậy quá lạnh để có thể làm bay hơi các khoáng chất chứa những kim loại nặng này.

"Điều này cực kỳ khó hiểu", theo các tác giả nghiên cứu, gồm những nhà khoa học thuộc nhiều viện nghiên cứu và trường đại học khác nhau trên thế giới.

Nhóm nghiên cứu gợi ý rằng những kim loại bất thường này có thể bắt nguồn từ các hợp chất kim loại hiếm, những điểm nóng nhỏ trên bề mặt sao chổi, thành phần hóa học ban đầu của nó hoặc nồng độ cao các ô xít carbon.

Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng lý do chính xác của hiện tượng trên 3I/ATLAS vẫn là một bí ẩn, cho thấy các sao chổi liên sao có thể khác biệt đến mức nào so với những sao chổi trong hệ mặt trời của chúng ta.

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 được quan sát đi qua hệ mặt trời. Vật thể đầu tiên, 'Oumuamua, được phát hiện năm 2017, tiếp theo là 2I/Borisov vào năm 2019.

"3I/ATLAS được hình thành trong một hệ sao khác và bằng cách nào đó đã bị hất ra không gian liên sao. Trong hàng triệu, thậm chí hàng tỉ năm, nó đã trôi dạt cho đến khi mới đây tiến vào hệ mặt trời của chúng ta", theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Nó đã tiến đến từ hướng chung của chòm sao Nhân Mã, gần vùng trung tâm của dải Ngân hà.

Trong các nghiên cứu trước đây, các nhà thiên văn học đã tìm thấy niken và sắt trong khoảng 20 sao chổi thuộc hệ mặt trời, nhưng tỷ lệ thấp hơn nhiều và nhìn chung phù hợp với thành phần của mặt trời.