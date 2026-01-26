Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Pháp bắt thuyền trưởng Ấn Độ nghi liên quan 'hạm đội ngầm' Nga

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/01/2026 07:59 GMT+7

Các công tố viên Pháp ngày 25.1 cho biết đã bắt giữ thuyền trưởng người Ấn Độ của một tàu chở dầu bị nghi thuộc 'hạm đội ngầm' chuyên vận chuyển dầu Nga để né các lệnh trừng phạt.

Vị thuyền trưởng 58 tuổi là người chỉ huy tàu Grinch, con tàu đã bị hải quân Pháp chặn giữ trên Địa Trung Hải hôm 24.1 và hiện neo đậu dưới sự canh gác nghiêm ngặt tại một cảng gần thành phố Marseille, phía nam nước Pháp, theo AFP ngày 26.1.

Theo Văn phòng Công tố Marseille, toàn bộ các thủy thủ còn lại (đều là công dân Ấn Độ) đang bị "giam giữ trên tàu" để phục vụ điều tra.

Hải quân Pháp chặn bắt tàu chở dầu từ Nga

Giới chức nghi ngờ Grinch là một phần của "hạm đội ngầm" gồm các tàu chở dầu cũ, được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga nhằm né tránh các lệnh trừng phạt do phương Tây và nhóm G7 áp đặt liên quan cuộc xung đột Ukraine.

Các tàu trong mạng lưới này bị cáo buộc thường xuyên thay đổi quốc kỳ treo trên tàu - một biện pháp được gọi là "nhảy cờ", thậm chí sử dụng cờ không hợp lệ để tránh bị phát hiện và theo dõi.

Hải quân Pháp đã hộ tống tàu Grinch vào vịnh Fos hôm 24.1. Theo ghi nhận ngày 25.1, con tàu đang neo cách thị trấn Martigues khoảng 500 m, được bảo vệ bởi một tàu hải quân và 2 tàu tuần tra. Giới chức Pháp đã thiết lập vùng cấm trên biển và trên không quanh khu vực này.

- Ảnh 1.

Các tàu chiến của hải quân Pháp bao vây tàu chở dầu Grinch trên vùng biển quốc tế ở biển Alboran, Địa Trung Hải ngày 25.1.2026

ẢNH: REUTERS


Liên minh châu Âu (EU) hiện liệt kê khoảng 598 tàu bị nghi thuộc "hạm đội ngầm" của Nga trong danh sách trừng phạt.

Giới chức cho biết tàu Grinch dài 249 m, xuất hiện với tên này trong danh sách trừng phạt của Anh, nhưng lại mang tên "Carl" trong các danh sách của EU và Mỹ.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ quán Nga tại Pháp cho hay Paris đã không thông báo cho phía Moscow về vụ chặn bắt tín hiệu của con tàu nêu trên.

Giới chức Nga cho biết: "Hiện tại, cùng với các nhà ngoại giao từ lãnh sự quán tại Marseille, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem có công dân Nga nào trong số các thành viên phi hành đoàn hay không để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết".

Phía Ấn Độ chưa bình luận về thông tin mới trên.

Đây là chiến dịch chặn bắt thứ 2 như vậy của Pháp trong những tháng gần đây. Cuối tháng 9.2025, Pháp từng bắt giữ tàu Boracay có liên hệ với Nga, động thái từng bị Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án là "hành vi cướp biển". Thuyền trưởng người Trung Quốc của tàu Boracay dự kiến ra tòa tại Pháp vào tháng 2 tới.

Xem thêm bình luận