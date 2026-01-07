Mỹ bắt tàu chở dầu treo cờ Nga sau hơn 2 tuần truy đuổi

Theo Reuters, đây dường như là lần hiếm hoi trong thời gian gần đây quân đội Mỹ bắt giữ một tàu mang cờ Nga. Con tàu mang tên Marinera, trước đây là Bella-1, bị cáo buộc đã vượt qua vòng phong tỏa hàng hải của Mỹ tại khu vực Caribbean và chống lại nỗ lực lên tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Sau đó, tàu được đổi tên và đăng ký lại dưới cờ Nga.

Hình ảnh tàu Marinera (trước đây là Bella 1) nhìn từ xa được công bố ngày 7.1.2026 ẢNH: REUTERS

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tịch thu con tàu vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh: "Việc phong tỏa nguồn dầu mỏ bị cấm vận và bất hợp pháp của Venezuela vẫn hoàn toàn có hiệu lực, ở bất cứ đâu trên thế giới".

Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho hay chiến dịch bắt giữ diễn ra gần Iceland, với sự tham gia của quân đội Mỹ và lực lượng bảo vệ bờ biển.

Các quan chức cho biết các tàu quân sự Nga bao gồm một tàu ngầm có mặt gần khu vực tàu dầu trên. Chưa rõ các tàu này ở gần khu vực diễn ra chiến dịch đến mức nào, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc đối đầu giữa lực lượng quân sự Mỹ và Nga, theo Reuters.

Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết họ đã mất liên lạc hoàn toàn với tàu Marinera sau khi lực lượng hải quân Mỹ lên tàu. Nghị sĩ Andrei Klishas thuộc đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất cho rằng việc Mỹ bắt giữ tàu là một hành động cướp biển trắng trợn, theo TASS.



Tàu ngầm Nga hộ tống tàu dầu đang bị Mỹ truy đuổi?

Bộ Ngoại giao Nga ngày 7.1 cho biết Moscow đang theo dõi sát sao sự việc quân đội Mỹ đổ bộ lên tàu Marinera. Phía Nga yêu cầu Mỹ đảm bảo đối xử nhân đạo, tôn trọng quyền và lợi ích của công dân nước này trên tàu Marinera.



Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ từng tìm cách chặn tàu này vào tháng 12.2025 nhưng không thành công. Marinera là tàu chở dầu mới nhất bị Mỹ nhắm tới kể từ khi Washington đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép nhằm vào ngành dầu mỏ Venezuela.

Hiện chưa rõ con tàu sẽ được đưa đến đâu, song nhiều khả năng sẽ tiến vào vùng lãnh hải của Anh.



Bộ Quốc phòng Anh ngày 7.1 cho biết nước này đã cung cấp "sự hỗ trợ tác chiến theo kế hoạch từ trước, bao gồm cả việc bố trí căn cứ" sau yêu cầu hỗ trợ từ phía Mỹ trong chiến dịch bắt giữ tàu Marinera. Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nói trong một tuyên bố: "Hành động này là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp việc vi phạm lệnh trừng phạt".

Ông nói thêm rằng Mỹ là đối tác quốc phòng và an ninh thân cận nhất của Anh: "Chiều sâu của mối quan hệ quốc phòng giữa chúng ta với Mỹ là một phần thiết yếu của an ninh quốc gia, và chiến dịch được thực hiện suôn sẻ ngày hôm nay cho thấy điều này hoạt động hiệu quả như thế nào trên thực tế".



Cũng trong ngày 7.1, các quan chức Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển đã chặn một tàu chở dầu khác có liên hệ với Venezuela tại vùng biển Mỹ Latin. Con tàu mang tên M Sophia, treo cờ Panama, hiện nằm trong danh sách trừng phạt.

Theo dữ liệu hàng hải, tàu này đã rời vùng biển Venezuela hồi đầu tháng 1 trong tình trạng tắt thiết bị phát tín hiệu.