Thế giới

CIA hướng dẫn Ukraine đánh vào 'điểm yếu chí mạng' của Nga?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/01/2026 13:17 GMT+7

Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã bí mật hướng dẫn Ukraine nhắm vào những điểm then chốt trong hệ thống lọc dầu của Nga cũng như 'hạm đội ngầm' giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Dù chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thu hẹp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, các nguồn tin cho hay giới tình báo và quân đội Mỹ vẫn tìm cách kìm hãm năng lực quân sự của Nga.

Cụ thể, từ tháng 6, CIA được cho là đã cung cấp thông tin tình báo chi tiết phục vụ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga, theo The Telegraph dẫn lời các quan chức Mỹ.

CIA hướng dẫn Ukraine đánh vào 'điểm yếu chí mạng' của Nga? - Ảnh 1.

Khói bốc lên nghi ngút sau khi UAV của Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu tại vùng Ryazan (Nga) ngày 13.3.2024

ẢNH: REUTERS

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump ngày càng tỏ ra thất vọng trước việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa sẵn sàng đàm phán và vẫn tăng cường không kích các thành phố Ukraine.

Mỹ từ lâu chia sẻ tình báo với Ukraine để hỗ trợ các hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và cảnh báo sớm về các đợt tấn công tên lửa, UAV. Tuy nhiên, từ tháng 3.2025, Nhà Trắng đã đóng băng viện trợ quân sự và tạm ngừng chia sẻ tình báo.

Dù vậy, The New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay CIA đã vận động mạnh mẽ để duy trì việc chia sẻ thông tin ở mức hạn chế. Theo một kế hoạch mới do CIA và quân đội Mỹ xây dựng, chiến dịch của Ukraine chuyển trọng tâm sang các nhà máy lọc dầu - nơi được xác định có những "điểm yếu chí mạng" và "điểm nghẽn khó thay thế". Cụ thể, CIA đã xác định được một thiết bị then chốt mà nếu bị phá hủy có thể khiến nhà máy phải ngừng hoạt động nhiều tuần.

CIA không tin UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin, Nga nói sẽ chuyển bằng chứng cho Mỹ

Các cuộc tấn công này đã khiến sản lượng lọc dầu của Nga có thời điểm giảm tới 20%, kéo theo sụt giảm xuất khẩu và thiếu hụt nhiên liệu trong nước. Tình báo Mỹ ước tính thiệt hại kinh tế của Nga lên tới 75 triệu USD/ngày.

Cuối tháng 11, Ukraine mở thêm mặt trận mới khi triển khai chiến dịch trên biển nhằm vào "hạm đội ngầm" của Nga - mạng lưới hàng trăm tàu chở dầu bị trừng phạt. Ukraine sử dụng UAV tầm xa mang thuốc nổ để phá hỏng tàu, nhằm cắt đứt nguồn tài chính quan trọng của Nga.

Các quan chức Mỹ và Ukraine cho hay CIA được phép hỗ trợ các chiến dịch này, bất chấp nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Nga.

Báo cáo của The New York Times - dựa trên phỏng vấn hàng trăm quan chức an ninh và ngoại giao Mỹ, Ukraine và châu Âu - cho rằng Washington và Kyiv đã rạn nứt đáng kể trong năm 2025.

Giới quan sát nhận định những quyết định thiếu nhất quán và bất đồng trong nội bộ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, cùng việc ông Trump đánh giá quá cao khả năng thuyết phục Tổng thống Putin, đã làm suy yếu nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

CIA nêu kết luận nghi án Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Putin

CIA nêu kết luận nghi án Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Putin

Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) kết luận rằng Ukraine không nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nga Vladimir Putin hay bất kỳ dinh thự nào của ông trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gây tranh cãi gần đây.

Nga tin tưởng chiến thắng, Ukraine nói thỏa thuận hòa bình sẵn sàng 90%

Hòa bình Ukraine 'đã đến rất gần'

UKRAINE CIA nga Nhà máy lọc dầu hạm đội tàu ngầm Mỹ
