Thế giới

Quân đội Trung Quốc tập trận chống bầy đàn UAV tự sát

Văn Khoa
09/01/2026 10:47 GMT+7

Quân đội Trung Quốc mới đây công bố đoạn phim về cuộc diễn tập chống lại các đàn máy bay không người lái tự sát, thường được xem là tuyến phòng thủ đầu tiên của Đài Loan, theo SCMP.

Tờ South China Morning Post (SCMP) tối 8.1 đưa tin Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 4.1 đã chiếu một video về một đơn vị hải quân tiến hành các cuộc diễn tập chống máy bay không người lái (UAV) và mục tiêu không người lái khi quân đội Trung Quốc (PLA) khởi động chu kỳ huấn luyện năm 2026.

Quân đội Trung Quốc tập trận tấn công tuyến phòng thủ đầu tiên của Đài Loan? - Ảnh 1.

Quân đội Trung Quốc đã và đang theo dõi việc sử dụng công nghệ chống máy bay không người lái trên chiến trường và thử nghiệm khả năng của công nghệ này thông qua các cuộc tập trận thường xuyên

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Trong cuộc tập trận, "lực lượng xanh", đóng vai trò là đối phương, đã triển khai nhiều UAV tự sát để mô phỏng các cuộc tấn công xâm nhập ở độ cao cực thấp nhắm vào các mục tiêu trên biển. Đáp lại, "lực lượng đỏ", thường đại diện cho PLA, đã sử dụng tên lửa trên tàu và hệ thống đánh chặn để vô hiệu hóa đàn UAV đang bay tới.

Cũng theo CCTV, đơn vị hải quân nói trên đã tái tạo môi trường chiến trường kết hợp các cuộc tấn công bằng UAV tự sát nhiều đợt để mô phỏng các kịch bản không kích và kiểm tra khả năng của những thiết bị đối phó.

Cuộc huấn luyện mới không nêu rõ đối phương giả định là ai. UAV tự sát là nền tảng trong chiến lược chiến tranh bất đối xứng của Đài Loan. Bằng cách áp dụng các chiến thuật lấy cảm hứng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, Đài Loan đặt mục tiêu tận dụng UAV tự sát để đối phó những ưu thế quân sự thông thường của lực lượng đối phương lớn hơn.

Theo cách tiếp cận đó, Đài Loan đã mua khoảng 1.000 UAV tự sát từ Mỹ trong năm 2024. Ngoài ra, Đài Loan đã theo đuổi sự hợp tác chiến lược giữa Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (viện nghiên cứu vũ khí hàng đầu của Đài Loan) và công ty quốc phòng Kratos của Mỹ. Cùng nhau, họ đã cải tiến UAV mục tiêu MQM-178 Firejet thành UAV tự sát tốc độ cao, tầm xa có tên gọi là "Kính Phong IV".

UAV Firejet từ lâu đã được sử dụng để huấn luyện phòng thủ tên lửa ở Đài Loan. Dự án tập trung vào việc chuyển đổi Firejet thành tên lửa hành trình chi phí thấp được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác tầm xa trong lãnh thổ Trung Quốc đại lục, trong đó có thành phố lớn như Thượng Hải. UAV Firejet cải tiến đã được tích hợp với một hệ thống dẫn đường tiên tiến và một đầu đạn chuyên dụng được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác cao.

Trung Quốc tố lên LHQ nguy cơ từ chòm vệ tinh của tỉ phú Elon Musk

Trong khi đó, Bắc Kinh đã tăng cường phát triển thiết bị không người lái và chống UAV, thể hiện một số phương pháp chống UAV không dùng tên lửa. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa chống lại UAV tự sát có hiệu quả nhưng quá tốn kém, theo SCMP.

Trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào ngày 3.9.2025, PLA đã trưng bày các thiết bị chống UAV đang hoạt động mới nhất của mình, trong đó có hệ thống pháo chống UAV và hệ thống laser năng lượng cao.

