Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Hai tàu Hải quân Mỹ va chạm trên vùng biển gần Nam Mỹ

Thụy Miên
Thụy Miên
12/02/2026 19:48 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal hôm 12.2 đưa tin một tàu chiến Mỹ và tàu tiếp tế thuộc hải quân nước này đã va chạm nhau trong quá trình tiếp nhiên liệu hôm 11.2 tại vùng biển gần Nam Mỹ.

Hai tàu Hải quân Mỹ va chạm trên vùng biển gần Nam Mỹ - Ảnh 1.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Truxtun trên đường đến Nam Mỹ từ hồi đầu tháng 2

ảnh: hải quân mỹ

Báo The Wall Street Journal dẫn lời đại tá Emmanuel Ortiz, người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam của Hải quân Mỹ, cho biết khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Truxtun và tàu hỗ trợ tác chiến nhanh USNS Supply đã va chạm trong quá trình diễn ra hoạt động tiếp tế trên biển.

Trong khi nguyên nhân va chạm vẫn chưa được làm rõ, phía Hải quân Mỹ đang mở cuộc điều tra về sự cố trên biển hôm 11.2 (giờ địa phương).

Vụ việc đã khiến 2 người bị thương nhẹ. Tuy nhiên, đại tá Ortiz cho hay cả hai tàu sau đó đều thông báo vẫn có thể tiếp tục hành trình.

Hồi đầu tháng, Hải quân Mỹ thông báo khu trục hạm USS Truxtun (DDG 103) đã rời căn cứ Hải quân Norfolk (bang Virginia, Mỹ) vào ngày 3.2.

Tàu mang theo thủy thủ đoàn gồm khoảng 300 người, cùng 26 thành viên không đoàn thuộc Phi đội Tấn công Trực thăng Hải quân 50, biệt danh "Valkyries".

Đây là lần xuất quân đầu tiên của tàu USS Truxtun sau nhiều tháng huấn luyện và bảo dưỡng. USS Truxtun là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đa nhiệm, có năng lực tác chiến phòng không, chống ngầm, hỗ trợ hỏa lực hải quân và tác chiến mặt nước.

USS Truxtun được đưa vào biên chế ngày 25.4.2009 và hiện thuộc Hạm đội 2 của Hải quân Mỹ.

Hạm đội này vừa được thành lập trở lại vào năm 2018 nhằm đáp ứng môi trường an ninh toàn cầu thay đổi. 

Nhiệm vụ của Hạm đội 2 là xây dựng và triển khai các lực lượng hải quân sẵn sàng chiến đấu trên nhiều không gian tác chiến tại Đại Tây Dương và Bắc Cực, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận, răn đe hành vi gây hấn và bảo vệ lợi ích của Mỹ cũng như đồng minh và đối tác tại các khu vực trên.

Tin liên quan

Lực lượng Mỹ rút khỏi căn cứ chiến lược ở Syria

Lực lượng Mỹ rút khỏi căn cứ chiến lược ở Syria

AFP hôm 12.2 dẫn 2 nguồn tin quân sự Syria cho biết lực lượng Mỹ đã rời khỏi căn cứ Al-Tanf của nước này và chuyển sang Jordan.

Lầu Năm Góc kéo dài tuổi thọ 'máy bay dơi'

Anh – Mỹ nhất trí về căn cứ Diego Garcia sau chỉ trích của ông Trump

Khám phá thêm chủ đề

Hải quân Mỹ va chạm tàu USS Truxtun vùng biển gần Nam Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận