Hai tàu Hải quân Mỹ va chạm trên vùng biển gần Nam Mỹ

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Truxtun trên đường đến Nam Mỹ từ hồi đầu tháng 2 ảnh: hải quân mỹ

Báo The Wall Street Journal dẫn lời đại tá Emmanuel Ortiz, người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam của Hải quân Mỹ, cho biết khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Truxtun và tàu hỗ trợ tác chiến nhanh USNS Supply đã va chạm trong quá trình diễn ra hoạt động tiếp tế trên biển.

Trong khi nguyên nhân va chạm vẫn chưa được làm rõ, phía Hải quân Mỹ đang mở cuộc điều tra về sự cố trên biển hôm 11.2 (giờ địa phương).

Vụ việc đã khiến 2 người bị thương nhẹ. Tuy nhiên, đại tá Ortiz cho hay cả hai tàu sau đó đều thông báo vẫn có thể tiếp tục hành trình.

Hồi đầu tháng, Hải quân Mỹ thông báo khu trục hạm USS Truxtun (DDG 103) đã rời căn cứ Hải quân Norfolk (bang Virginia, Mỹ) vào ngày 3.2.

Tàu mang theo thủy thủ đoàn gồm khoảng 300 người, cùng 26 thành viên không đoàn thuộc Phi đội Tấn công Trực thăng Hải quân 50, biệt danh "Valkyries".

Đây là lần xuất quân đầu tiên của tàu USS Truxtun sau nhiều tháng huấn luyện và bảo dưỡng. USS Truxtun là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đa nhiệm, có năng lực tác chiến phòng không, chống ngầm, hỗ trợ hỏa lực hải quân và tác chiến mặt nước.

USS Truxtun được đưa vào biên chế ngày 25.4.2009 và hiện thuộc Hạm đội 2 của Hải quân Mỹ.

Hạm đội này vừa được thành lập trở lại vào năm 2018 nhằm đáp ứng môi trường an ninh toàn cầu thay đổi.

Nhiệm vụ của Hạm đội 2 là xây dựng và triển khai các lực lượng hải quân sẵn sàng chiến đấu trên nhiều không gian tác chiến tại Đại Tây Dương và Bắc Cực, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận, răn đe hành vi gây hấn và bảo vệ lợi ích của Mỹ cũng như đồng minh và đối tác tại các khu vực trên.