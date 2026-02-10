Lầu Năm Góc kéo dài tuổi thọ 'máy bay dơi'

Mặc dù không còn tham gia nhiệm vụ chiến đấu, F-117 vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động thử nghiệm và tập trận. Lầu Năm Góc đã tìm ra cách để tiếp tục khai thác tính hữu dụng, công nghệ và năng lực tàng hình của loại máy bay "lớn tuổi" này thông qua các hoạt động huấn luyện.

Một chiếc F-117 bay tại bang Nevada (Mỹ) hồi năm 2002 Ảnh: Không quân Mỹ

F-117 được phát triển trong thời Chiến tranh Lạnh. Dù mang ký hiệu là F, thường dùng cho các loại chiến đấu cơ (fighter), nhiệm vụ thực tế của F-117 lại là tận dụng tính năng tàng hình để xâm nhập lãnh thổ đối phương và tấn công mục tiêu mặt đất. Thiết kế góc cạnh của F-117 không phải để mô phỏng cỗ máy trong phim Người Dơi mà là để giảm tiết diện phản xạ sóng radar. Máy bay có thể đạt vận tốc gần 1.126 km/giờ, có 1 chỗ ngồi và tầm bay hơn 1.600 km cho một lần tiếp nhiên liệu. Máy bay bay lần đầu vào năm 1981 và được biên chế vào Không quân Mỹ vào năm 1983, trở thành máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên hoạt động. Dù vậy, sự tồn tại của loại máy bay này chỉ được công bố vào năm 1988.

Không có xác nhận về số lượng máy bay còn hoạt động. Tuy nhiên, một số báo cáo gợi ý rằng con số có thể là 45 chiếc. Đây được cho là số lượng đáng kể bởi chỉ có 64 chiếc, gồm mẫu thử nghiệm, được sản xuất. Nếu chính xác, số liệu nói trên đồng nghĩa gần 76% phi đội F-117 vẫn hoạt động dù đã chính thức "về hưu" vào năm 2008.

Trong 25 năm phục vụ trong biên chế, máy bay F-117 đã tham gia nhiều sứ mệnh chiến đấu, từ Chiến tranh vùng Vịnh cho đến xung đột tại Kosovo, các hoạt động quân sự tại Panama cho đến Afghanistan, Iraq. Sau thành công của F-117, Mỹ bắt đầu phát triển các oanh tạc cơ tàng hình như B-2, sau đó là chiến đấu cơ F-22 và F-35. Các máy bay tàng hình này đã trở thành xương sống trong không lực Mỹ và F-117 dần nhường lại vai trò.

Tuy vậy, Không quân Mỹ xác nhận phi đội F-117 vẫn duy trì khả năng hoạt động và tiếp tục sử dụng máy bay tại căn cứ Tonopah ở bang Nevada để hỗ trợ nghiên cứu và huấn luyện. F-117 có thể đóng vai trò quân xanh để giúp phi công lái máy bay khác diễn tập phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa tàng hình. Bên cạnh đó, phi đội cũng có thể làm bệ thử nghiệm cho các công nghệ tàng hình mới như radar, lớp phủ hấp thụ radar, cảm biến và các vật liệu khác. Sử dụng F-117 để huấn luyện, thử nghiệm và đánh giá được cho là cách làm giá rẻ, ít rủi ro hơn so với các loại máy bay đang hoạt động khác. Ngoài ra, một số chiếc đôi khi còn được mang đi trưng bày tại các bảo tàng theo chương trình di sản của Không quân Mỹ.