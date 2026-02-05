Các hãng máy bay nhắm đến châu Á - Thái Bình Dương

Tăng trưởng nhanh

Tờ Bangkok Post ngày 4.2 dẫn số liệu của Hãng tư vấn hàng không Alton (Mỹ) cho biết ngành vận tải hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt là mảng chở khách quốc tế. Theo đó, chỉ số khách luân chuyển quốc tế (RPK), thể hiện khối lượng hành khách thực tế đã chuyên chở, của khu vực tăng 8% trong năm 2025, vượt mức tăng trung bình toàn cầu (6,8%). Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương chiếm 34,5% tổng lượng đi lại toàn cầu trong năm 2025, với tỷ lệ lấp đầy (load factor) trung bình đạt 84,2%, xếp thứ hai chỉ sau châu Âu, theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Mô hình máy bay COMAC (Trung Quốc) tại Triển lãm hàng không Singapore ngày 1.2 ẢNH: REUTERS

Trong năm 2026, khu vực này tiếp tục là thị trường đi lại bằng đường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới với mức tăng trưởng lượng hành khách dự báo đạt 7,3%, theo Reuters. Số liệu tăng trưởng RPK phản ánh sự phục hồi của việc đi lại quốc tế sau đại dịch Covid-19 cũng như chính sách visa thông thoáng hơn. Hơn nữa, từ năm 2015, các hãng bay trong khu vực đã mở hơn 600 đường bay mới, cải thiện đáng kể việc tiếp cận những điểm đến chưa khai thác và tăng cường kết nối nội vùng.

Theo dự báo của Alton, ít nhất 8/10 thị trường vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2024 - 2044 sẽ là Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Trung Quốc vẫn đóng vai trò chủ đạo nhưng Đông Nam Á là thị trường đang nổi lên. Indonesia, Thái Lan, VN và Philippines được xem là những thị trường nổi bật sẽ leo vào tốp 20 thị trường có nhu cầu vận tải hành khách lớn nhất đến năm 2044, theo IATA.

Khách trải nghiệm mô phỏng mẫu máy bay thân rộng Boeing 777X tại Singapore năm 2024 ẢNH: REUTERS

Ông Mabel Kwan, Giám đốc văn phòng Alton tại Singapore, nói rằng câu chuyện đi lại bằng đường hàng không của châu Á không còn chỉ xoay quanh Trung Quốc nữa. "Mức tăng trưởng mà chúng ta đang chứng kiến tại Nam và Đông Nam Á diễn ra trên diện rộng", ông nói.

Nhiều ông lớn để mắt

Sự tăng trưởng này mở ra cơ hội khai thác cho các nhà sản xuất máy bay như ATR hay Dassault Aviation, hãng sản xuất máy bay phản lực thương gia Falcon. Ông Carlos Brana, Phó chủ tịch phụ trách mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation, cho biết tập đoàn đã nhận thấy nhu cầu từ các thị trường mới nổi như VN và Ấn Độ, bên cạnh những thị trường truyền thống như Malaysia và Indonesia. Các thị trường lớn như Trung Quốc cũng được kỳ vọng sẽ phục hồi trong khi nhu cầu máy bay phản lực tư nhân tại Thái Lan đang tăng lên. Ông Brana cho biết trong số hơn 2.200 máy bay phản lực thương gia Falcon đang hoạt động trên toàn cầu, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có khoảng 100 chiếc. Mỹ chiếm khoảng 70% đội tàu Falcon toàn cầu nhưng nhu cầu đang dịch chuyển nhiều hơn về châu Á, ông Brana nói.

Tại Triển lãm hàng không đang diễn ra ở Singapore, ông Darren Hulst, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị thương mại của Boeing, dự báo châu Á - Thái Bình Dương sẽ cần 4.885 máy bay mới trong vòng 20 năm tới, theo AFP. Phó chủ tịch - Giám đốc thương mại ATR Alexis Vidal nói với Aviation Week rằng công ty dự báo nhu cầu máy bay phản lực cánh quạt trên toàn cầu trong 20 năm tới là 2.100 chiếc, trong đó khoảng 1.000 chiếc cho châu Á - Thái Bình Dương. Năm ngoái, ATR đã ký được một số đơn đặt hàng đáng chú ý tại châu Á - Thái Bình Dương và nhận thấy tiềm năng to lớn từ việc thay thế đội tàu bay và phát triển tại khu vực.