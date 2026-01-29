Máy bay rớt bánh lúc cất cánh

Vụ việc hy hữu xảy ra tại sân bay quốc tế Harry Reid ở thành phố Las Vegas (bang Nevada, Mỹ) vào tối 27.1. Theo đài Sky News, chiếc máy bay Airbus A350-1000 của British Airways bị rớt bánh từ càng đáp ngay sau khi cất cánh để bay sang thành phố London (Anh).

Chiếc bánh xe rớt ra từ càng đáp của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không British Airways ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SKY NEWS

Video ghi lại cảnh cất cánh cho thấy khi chiếc máy bay bốc lên không trung, chiếc bánh bị rớt ra từ càng đáp ở phía sau.

Theo trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay vẫn tiếp tục hành trình xuyên Đại Tây Dương một cách an toàn và hạ cánh xuống London sớm hơn dự kiến 27 phút.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố trên. Hãng British Airways ra tuyên bố nhấn mạnh an toàn và an ninh của hành khách là ưu tiên và cam kết hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân.

Sân bay quốc tế Harry Reid tại Las Vegas thông báo đã nắm được vụ việc liên quan máy bay British Airways cất cánh vào tối 27.1 và tiếp tục hành trình đến London, "nơi máy bay hạ cánh mà không có sự cố gì thêm".

Một người phát ngôn của sân bay cho biết chiếc bánh xe bị rớt đã được thu hồi và vụ việc không gây thương tích hay thiệt hại tài sản nào khác cho sân bay.