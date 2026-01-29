Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Máy bay NASA hạ cánh bằng bụng, trượt tóe lửa trên đường băng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/01/2026 10:20 GMT+7

Một máy bay nghiên cứu của NASA đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ellington (bang Texas, Mỹ) sau khi gặp sự cố kỹ thuật không thể mở càng đáp.

Video do Đài KHOU 11 đăng tải ngày 27.1 cho thấy phi cơ NASA trượt trên đường băng mà không có càng tiếp đất, tạo ra vệt khói và ngọn lửa. Vụ việc xảy ra vào sáng 27.1 theo giờ địa phương trên đường băng ở sân bay Ellington.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo sự cố kỹ thuật đã khiến máy bay WB-57 của họ không thể mở càng đáp và phải tiếp đất bằng bụng.

Máy bay NASA hạ cánh bằng bụng, tóe lửa khi trượt trên đường băng - Ảnh 1.

Máy bay của NASA sau sự cố phải hạ cánh bằng bụng ngày 27.1 ở sân bay Ellington, Texas

ẢNH: AP

Cơ quan chức năng cho biết lực lượng cứu hộ đã lập tức triển khai đến hiện trường. NASA xác nhận 2 thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Đường băng xảy ra vụ việc tạm thời được đóng cửa để thực hiện công tác di dời.

Chiếc máy bay gặp sự cố trên là máy bay nghiên cứu tầm cao WB-57 của NASA, đặt tại trụ sở không gian của NASA gần căn cứ Ellington. Trên phi cơ thường có 2 người, một phi công và một thành viên kỹ thuật, chịu trách nhiệm đo đạc và xử lý dữ liệu cảm biến phục vụ nghiên cứu.

Các chuyên gia hàng không cho biết khả năng cao do ma sát nên đã khiến máy bay tạo ra vệt lửa. Đài KHOU dẫn lời chuyên gia John Celigoy cho biết phi công NASA nằm trong số những người được đào tạo tốt nhất để xử lý các tình huống khẩn cấp. Ông giải thích việc giữ cho máy bay ở phương song song với mặt đất khi hạ cánh bằng bụng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, nhằm giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo tính mạng.

Ông Celigoy nêu thêm sự cố về càng đáp có thể đến từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn cơ bản như nút bấm trục trặc, hay các vấn đề kỹ thuật cao như sự cố bơm thủy lực.

Hiện nguyên nhân chi tiết sự cố vẫn đang được điều tra.

NASA hạ cánh bằng bụng máy bay hạ cánh khẩn
