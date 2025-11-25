Khói tràn trong cabin, máy bay American Airlines hạ cánh khẩn

Theo CBS News ngày 25.11 dẫn thông báo từ American Airlines và Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA), chuyến bay 2118 từ Orlando (bang Florida) đến Phoenix (bang Arizona) đã được chuyển hướng đến sân bay George Bush (Houston) sau khi phi công báo cáo tình trạng khói bất thường.

Máy bay hạ cánh an toàn lúc 19 giờ 10 tối 23.11 (giờ địa phương) và FAA cho biết đang mở cuộc điều tra.

Một máy bay của American Airlines cất cánh tại thành phố New York (Mỹ) ngày 7.11.2025 ẢNH: REUTERS

American Airlines thông tin rằng 4 tiếp viên và một hành khách được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đội ứng cứu đã chờ sẵn tại cổng khi máy bay di chuyển vào bãi đỗ.

"Hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. Chúng tôi cảm ơn sự chuyên nghiệp của tổ bay và xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn", theo American Airlines. Hành khách sau đó tiếp tục hành trình bằng một máy bay thay thế.

Kênh truyền hình KHOU-TV dẫn lời một thành viên phi hành đoàn cho biết các phương tiện vận chuyển đã được điều động khẩn cấp để hỗ trợ xử lý tình huống.

Loại khói và nguồn gốc của khói trong vụ việc này vẫn chưa được xác nhận.

Trong bài đăng ngày 4.9, FAA lưu ý chất lượng không khí trên máy bay thường tương đương hoặc tốt hơn văn phòng làm việc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, trục trặc cơ khí như rò rỉ phớt chặn dầu hoặc hỏng ổ trục quạt tuần hoàn có thể khiến khói lọt vào cabin.

Một phân tích gần đây của The Wall Street Journal cho thấy hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đang bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng bởi khí độc với tốc độ đáng báo động.

Bác sĩ thần kinh Robert Kaniecki, người từng điều trị nhiều phi công và tiếp viên tiếp xúc với khói, cho hay các triệu chứng có thể tương tự chấn động não do hóa chất, "rất giống những gì các cầu thủ bóng bầu dục gặp phải sau những va chạm mạnh".