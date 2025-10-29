Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Máy bay chuyển hướng vì hành khách bất ngờ dùng nĩa kim loại đâm người khác

Thụy Miên
Thụy Miên
29/10/2025 09:40 GMT+7

Văn phòng Công tố viên Mỹ hôm 28.10 thông báo một chuyến bay của Hãng hàng không Lufthansa từ Chicago (bang Illinois, Mỹ) đến Đức phải chuyển hướng sang Boston (Massachusetts) vì một vụ tấn công trên máy bay.

Máy bay Lufthansa chuyển hướng sau vụ tấn công trên Máy bay gây hoang mang hành khách - Ảnh 1.

Máy bay của Lufthansa gặp phải sự cố trên khoang hành khách trong lúc bay qua Mỹ hôm 25.10

ảnh: reuters

Đài ABC News đưa tin hành khách quốc tịch Ấn Độ Kumar Usiripalli (28 tuổi) đã dùng nĩa kim loại đâm vào 2 hành khách 17 tuổi trong chuyến bay hôm 25.10. "Sau bữa ăn trên máy bay, hành khách vị thành niên A đang ngủ thì tỉnh dậy và thấy Usiripalli đứng ngay phía trên", theo thông cáo của Văn phòng Công tố viên Mỹ.

Kế đến, Usiripalli được cho đã dùng tay phải cầm nĩa kim loại đâm nạn nhân vào vùng xương đòn bên trái. Sau đó, nghi phạm xoay sang hành khách vị thành niên B, ngồi bên phải A, và đâm nạn nhân vào phía sau đầu. Hành khách B đã bị rách da đầu vì vụ tấn công.

Khi các tiếp viên hàng không cố gắng khống chế Usiripalli, người này "được cho là đã giơ tay tạo hình khẩu súng bằng ngón tay, cho vào miệng và giả vờ bóp cò". Ngay sau đó, Usiripalli quay sang tát một nữ hành khách ngồi gần và còn định tát thêm một tiếp viên hàng không trước khi bị khống chế.

Vì lý do trên, chuyến bay chuyển hướng sang sân bay quốc tế Boston Logan, và Usiripalli bị bắt giữ tại đây.

Usiripalli bị truy tố tội danh tấn công người khác bằng vũ khí nguy hiểm với ý đồ gây thương tích nghiêm trọng trên máy bay đang đi qua vùng thuộc quyền tài phán đặc biệt của Mỹ.

Lufthansa cho hay chuyến bay đã không tiếp tục đến Frankfurt sau đó. Toàn bộ hành khách được cung cấp chỗ ăn ở và lên chuyến bay kế tiếp đến Đức.

Usiripalli đang ở Mỹ theo diện thị thực sinh viên, cụ thể là học thạc sĩ ngành nghiên cứu Kinh Thánh. Người này đối mặt tối đa 10 năm tù giam và nộp phạt đến 250.000 USD nếu bị kết tội.

Khám phá thêm chủ đề

máy bay Lufthansa tấn công trên máy bay thị thực sinh viên
Xem thêm bình luận