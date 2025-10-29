NASA lần đầu thử máy bay siêu thanh X-59 giảm tiếng ồn

Máy bay X-59 cất cánh từ đường băng số 7 của nhà máy 42 thuộc Không quân Mỹ ở Palmdale (California, Mỹ) hôm 28.10 ảnh: reuters

Máy bay siêu thanh X-59 do Lockheed Martin chế tạo theo yêu cầu của NASA, với yêu cầu có tốc độ vượt âm nhưng giảm tiếng ồn vốn được phát ra khi máy bay vượt bức tường âm thanh, theo Reuters hôm nay 29.10.

Chiếc máy bay thử nghiệm cất cánh ngày 28.10 từ đường băng của nhà máy số 42 của Không quân Mỹ ở Palmdale, cách Los Angeles khoảng 100 km về hướng bắc.

Sau cú lên khá dốc bên trên các cánh đồng ở phía đông đường băng, chiếc máy bay nghiêng cánh về hướng bắc tiếp tục hành trình đến Căn cứ Không quân Edwards, nơi nó đã hạ cánh an toàn sau khoảng một giờ bay. Trong suốt hành trình, X-59 được một máy bay của NASA hộ tống.

Hình dáng đặc biệt của máy bay được thiết kế nhằm giảm mạnh tiếng nổ siêu thanh thường thấy khi một máy bay vượt qua bức tường âm thanh. Nhờ thế, âm thanh phát ra khi máy bay vượt qua bức tường âm thanh không lớn hơn tiếng động phát ra khi đóng cửa xe hơi.

Việc hoàn thiện công nghệ bay với tiếng ồn cực thấp như vậy là nhằm vượt qua một trong những trở ngại chính cho các chuyến bay thương mại siêu thanh: tiếng ồn. Đây là điểm hạn chế các chuyến bay siêu thanh chở khách đi qua các khu vực đông đúc dân cư trong những năm qua.

Máy bay X-59 một động cơ có chiều dài gần 30 m, với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đạt vận tốc 370 km/giờ. Độ cao tối đa trong chuyến bay này là 3.660 m.

"X-59 đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Candis Roussel của Hãng Lockheed Martin, gọi đây là "dấu mốc quan trọng của ngành hàng không".

X-59 được thiết kế để đạt tốc độ tối đa 1.490 km/giờ, di chuyển ở độ cao 16.764 m, tức đạt độ cao hơn gấp đôi và nhanh gần gấp đôi so với tốc độ bay của các dòng máy bay dân dụng hiện nay.