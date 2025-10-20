Máy bay Boeing trượt khỏi đường băng lao xuống biển ở Hồng Kông, có người chết

Chiếc máy bay lao một phần xuống biển trong vụ việc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post đưa tin hai người thiệt mạng sau khi một máy bay Boeing 747 chở hàng trượt khỏi đường băng phía bắc của sân bay quốc tế Hồng Kông vào sáng sớm ngày 20.10, dường như đã va vào một xe mặt đất và lao xuống biển.

Theo cảnh sát, vào khoảng 3 giờ 50 sáng, chuyến bay EK9788 của Hãng Emirates từ Dubai đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh.

Xem hiện trường vụ máy bay Boeing trượt khỏi đường băng lao xuống biển, 2 người chết ở Hồng Kông

Chiếc máy bay, loại Boeing 747 chở hàng, đã không kịp dừng lại và một phần thân máy bay lao xuống vùng biển gần đường băng phía bắc của sân bay. Các thông tin sơ bộ cho biết chiếc máy bay cũng hất văng xe mặt đất xuống biển.

Hai người đàn ông trên xe ban đầu được ghi nhận mất tích. Một người 30 tuổi được kéo lên từ biển và được xác nhận đã tử vong tại hiện trường lúc 5 giờ 55 phút. Người còn lại 41 tuổi được đưa đến bệnh viện North Lantau và được xác nhận đã tử vong lúc 6 giờ 26 phút.

Cả 4 thành viên phi hành đoàn đều thoát nạn, không bị thương.

Do sự cố này, đường băng phía bắc của sân bay đã tạm thời bị đóng cửa. Theo trang web của cơ quan quản lý sân bay, ít nhất 12 chuyến bay chở hàng bị hủy trong ngày 20.10.

Trong số đó có chuyến 5C852 của Challenge Airlines từ Israel dự kiến hạ cánh lúc 7 giờ sáng, chuyến 5Y8902 của Atlas Air từ Mỹ, cùng chuyến RU8409 của Airbridge Cargo Airline từ Qatar.

Các chuyến bay chở khách dường như không bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Cơ quan Hàng không dân dụng Hồng Kông cho biết cơ quan này đặc biệt quan ngại về sự cố và đang phối hợp với các bên liên quan, bao gồm hãng Emirates. Cơ quan này cũng đã báo cáo vụ việc cho Cơ quan Điều tra tai nạn hàng không theo quy trình đã được thiết lập và đang phối hợp để điều tra nguyên nhân sự cố.