Bí ẩn vật thể va chạm máy bay chở hơn 140 người ở độ cao 11.000 m

Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar24 cho thấy chiếc máy bay Boeing 737-MAX 8 của United Airlines đang ở độ cao khoảng 11.000 m trên không vào ngày 16.10 thì một vật thể va vào kính chắn gió. Sau đó, máy bay đã hạ độ cao xuống thấp hơn, theo quy trình tiêu chuẩn, trước khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Salt Lake City thuộc bang Utah (Mỹ), theo Đài ABC News hôm nay 21.10.

Một chiếc máy bay của United Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế San Francisco ở bang California (Mỹ) ngày 8.10

Ảnh: Reuters

United Airlines cho hay chiếc Boeing 737-MAX 8 chở 134 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn tại Utah "để xử lý hư hỏng trên kính chắn gió nhiều lớp". Giới chức cho hay phi công đã được điều trị các vết thương nhẹ.

"Đây là một tình huống bất thường xét về tình trạng kính chắn gió [bị tác động đến mức] có thể gây ra tổn thương cho những người trong buồng lái, và những gì máy bay có thể đã va phải ở độ cao 36.000 feet (khoảng 10.900 m). Đó thực sự là một câu đố lớn", nhà phân tích hàng không John Nance của ABC News nhận định.

Kính chắn gió máy bay được thiết kế nhiều lớp để có thể chịu được thiệt hại do các yếu tố như va chạm với chim, thời tiết hoặc thậm chí là mảnh vỡ, nhưng các chuyên gia cho biết rất hiếm khi xảy ra va chạm với chim ở độ cao như thế trên bầu trời.

Giữa những xôn xao về nguồn gốc vật thể đã va vào kính chắn gió của chiếc Boeing 737-MAX 8, WindBorne Systems, một công ty sản xuất khinh khí cầu thời tiết thông minh, vào tối 20.10 (giờ Mỹ) đã đưa ra một tuyên bố cho rằng vật thể va vào và làm nứt kính chắn gió của chiếc Boeing 737-MAX 8 có thể là một khinh khí cầu thời tiết của công ty.

WindBorne Systems cho hay đang hợp tác với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) trong cuộc điều tra.

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với FAA về vấn đề này. Chúng tôi đã ngay lập tức tiến hành một số thay đổi để giảm thiểu thời gian bay ở độ cao từ 30.000 đến 40.000 feet. Những thay đổi này đã được áp dụng và có hiệu lực ngay lập tức. Ngoài ra, chúng tôi đang đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch sử dụng dữ liệu chuyến bay trực tiếp để tự động tránh máy bay, ngay cả khi máy bay ở độ cao không chuẩn. Chúng tôi cũng đang tích cực nghiên cứu các thiết kế phần cứng mới để giảm hơn nữa cường độ và mức độ tập trung của lực va chạm", WindBorne nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Kính chắn gió của chiếc Boeing 737-MAX 8 nói trên đang được vận chuyển đến phòng thí nghiệm của NTSB trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. United Airlines thì đang làm việc với đội ngũ của mình để đưa máy bay hoạt động trở lại.