Phi công hạ cánh khẩn cấp vì nhầm tưởng bị cướp máy bay

Khánh An
Khánh An
22/10/2025 09:00 GMT+7

Phi công hạ cánh khẩn cấp vì nhầm tưởng xảy ra cướp máy bay, sau khi hệ thống liên lạc với các tiếp viên bị trục trặc và có những tiếng gõ mạnh vào cửa buồng lái.

Phi công hạ cánh khẩn cấp vì nhầm tưởng bị cướp máy bay- Ảnh 1.

Một máy bay của American Airlines

ẢNH: REUTERS

Tờ New York Post ngày 22.10 đưa tin một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống bang Nebraska (Mỹ), sau khi các phi công nhầm tưởng rằng có người đang cố đột nhập buồng lái để cướp máy bay khi các tiếp viên gõ mạnh vào cửa buồng lái.

Chuyến bay 6469 của hãng American Airlines bất ngờ quay đầu trở lại sân bay Omaha vào tối 20.10, chưa đầy 40 phút sau khi khởi hành đến Los Angeles (bang California, Mỹ).

Sự cố xảy ra khi phi hành đoàn đột ngột mất liên lạc với buồng lái do trục trặc ở hệ thống liên lạc nội bộ, theo một phát ngôn viên của hãng hàng không.

Các phi công, khi nghe thấy tiếng rè trên hệ thống liên lạc nội bộ, đã tưởng rằng có người đang cố cướp máy bay khi các tiếp viên bắt đầu đập mạnh vào cửa buồng lái. Họ lập tức cho chiếc máy bay do hãng hàng không SkyWest vận hành quay đầu và thực hiện hạ cánh khẩn cấp.

"Chuyến bay SkyWest 6569 đã hạ cánh an toàn sau khi quay trở lại sân bay Eppley ở Omaha, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 20.10, sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp do phi công không thể liên lạc với tiếp viên," Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết trong một thông cáo.

"Sau khi hạ cánh, cơ quan chức năng xác định rằng hệ thống liên lạc nội bộ gặp trục trặc và tổ bay đã phải gõ cửa buồng lái", theo FAA.

Đoạn video do hành khách ghi lại cho thấy lực lượng thực thi pháp luật lên máy bay chỉ vài phút sau khi hạ cánh.

Theo Đài ABC News, sau khi sự hiểu lầm được làm rõ, cơ trưởng đã lên tiếng xin lỗi hành khách. "Chúng tôi không chắc có điều gì đó xảy ra với máy bay, nên mới quay trở lại đây", theo lời cơ trưởng được các hành khách kể lại.

Chiếc máy bay Embraer ERJ 175 mới bay được khoảng 64 km trong hành trình dài 2.092 km thì sự cố xảy ra, theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware.

Xem thêm bình luận