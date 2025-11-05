Máy bay chở hàng rơi tại Mỹ, đám cháy khổng lồ bốc lên

Theo CNN dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay MD-11, chuyến bay 2976 của UPS bị rơi vào khoảng 17 giờ ngày 4.11 giờ địa phương (rạng sáng 5.11 theo giờ Việt Nam) khi đang trên đường bay đến sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu (bang Hawaii).

Đám cháy bùng lên sau vụ rơi máy bay của hãng vận tại UPS tại Louisville (Mỹ) hôm 4.11 ẢNH: AP

FAA đang điều tra vụ việc cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB). Cảnh sát đô thành Louisville và các cơ quan khác đã phản ứng và cho hay có thương vong xảy ra.

Vụ rơi máy bay gây ra đám cháy với cột khói đen khổng lồ bốc lên gần đường băng sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali.

UPS xác nhận một máy bay của hãng đã gặp tai nạn tại Louisville nhưng chưa thông báo thương vong. Cảnh sát đã ra lệnh ai ở đâu ở yên đấy tại toàn bộ khu vực trong bán kính 8 km xung quanh sân bay.

Sân bay tại Louisville là trung tâm toàn cầu cho hoạt động vận tải hàng hóa của UPS (còn gọi là Worldport) và là cơ sở xử lý hàng hóa lớn nhất thế giới, theo Reuters. Cơ sở này rộng hơn 464.515 m2, là nơi làm việc của hơn 12.000 nhân viên, xử lý hơn 2 triệu kiện hàng mỗi ngày.

MD-11 là máy bay vận tải do hãng McDonnell Douglas sản xuất và sau này chuyển giao cho Boeing. Đây là máy bay được các hãng chở hàng như FedEx Epress, Lufthansa Cargo và UPS Airlines sử dụng nhiều.