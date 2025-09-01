Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hai máy bay đâm nhau trên không

Khánh An
Khánh An
01/09/2025 09:52 GMT+7

Vụ va chạm xảy ra khi 2 chiếc máy bay tìm cách hạ cánh tại một sân bay ở bang Colorado (Mỹ) gồm một chiếc Cessna 172 và một chiếc Extra Flugzeugbau EA300.

Hai máy bay đâm nhau trên không- Ảnh 1.

Xác máy bay trong vụ va chạm

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KDVR

Đài ABC News ngày 1.9 đưa tin ít nhất một người thiệt mạng và 3 người bị thương khi 2 chiếc máy bay nhỏ đâm vào nhau khi sắp hạ cánh tại sân bay vùng đô thị Fort Morgan (bang Colorado).

Tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 ngày 31.8 (giờ địa phương), khi 2 chiếc máy bay tìm cách hạ cánh, gồm một chiếc Cessna 172 và một chiếc Extra Flugzeugbau EA300, theo Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA).

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Morgan cho biết chiếc Cessna 172 đang trong giai đoạn hạ cánh xuống sân bay thì bị một máy bay nhỏ khác va chạm trên không. Hai chiếc sau đó rơi xuống và bốc cháy. Mỗi máy bay chở theo 2 người.

Các nhân viên Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Morgan, Sở Cảnh sát Fort Morgan, Tuần tra bang Colorado, Sở Cứu hỏa Fort Morgan và Đội cấp cứu hạt Morgan đã có mặt tại hiện trường.

Hai người trên chiếc Cessna bị thương nhẹ và được điều trị ngay tại hiện trường, trong khi một người trên chiếc máy bay thứ 2 đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Lực lượng chức năng cho biết người thứ 4 được Văn phòng Giám định y khoa hạt Morgan xác nhận tử vong tại hiện trường.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm. Tên của những người liên quan chưa được công bố do cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của nạn nhân trong sự việc bi thương này. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cơ quan đã hỗ trợ trong tình huống này. Ngoài ra, chúng tôi cũng cảm ơn những người dân đã giúp dập lửa cho đến khi lực lượng cứu hỏa và các nhân viên ứng cứu đầu tiên có mặt tại hiện trường", theo thông cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Morgan.

