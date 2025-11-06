Máy bay bị rơi động cơ trên không, ít nhất 11 người thiệt mạng

Khói bốc lên dày đặc từ khu vực máy bay rơi ẢNH: REUTERS

Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở hàng ở bang Kentucky (Mỹ) đã tăng lên 11 và các nhà điều tra cho biết tai nạn xảy ra do một trong các động cơ bốc cháy và rơi khỏi máy bay trong lúc cất cánh, theo AFP ngày 6.11.

Chiếc McDonnell Douglas MD-11 do Tập đoàn chuyển phát UPS vận hành và đang trên đường đến Hawaii đã gặp nạn lúc 17 giờ 15 ngày 4.11 (giờ địa phương), không lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali ở thành phố Louisville (bang Kentucky).

Máy bay bốc cháy dữ dội khi lao vào khu vực có các cơ sở kinh doanh gần sân bay, khiến nhiều người dưới mặt đất thiệt mạng. Trên máy bay có ba thành viên phi hành đoàn.

Khoảnh khắc máy bay rơi bùng cháy dữ dội làm 7 người thiệt mạng ở Mỹ

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear gọi thảm kịch này là "đau lòng", và "khó tưởng tượng nổi".

"Số người thiệt mạng hiện đã tăng lên 11", ông nói, đồng thời cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một số người khác. "Tôi dự đoán con số này có thể lên đến 12, có thể là vào cuối ngày hôm nay", theo ông Beshear.

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) đã cử các nhóm điều tra đến Louisville để điều tra vụ tai nạn. Ông Todd Inman thuộc NTSB cho biết các nhà điều tra khi xem lại hình ảnh từ camera giám sát của sân bay nhận thấy rằng động cơ bên trái rơi ra trong quá trình cất cánh.

Trong khi chiếc máy bay rơi xuống và phá hủy nhiều tòa nhà, để lại một vùng mảnh vỡ cháy kéo dài gần 800 mét, thì động cơ bên trái vẫn "nằm trong khu vực sân bay", theo ông Inman.

Ông cho biết thêm rằng hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và sẽ được gửi đến Washington D.C để phân tích.

Chiếc máy bay chứa khoảng 144.000 lít nhiên liệu cho chuyến bay đường dài đến Hawaii. Máy bay suýt va vào một nhà máy lắp ráp xe của Ford có khoảng 3.000 công nhân, nằm sát trung tâm trung chuyển Worldport của UPS.

Vụ rơi máy bay hôm 4.11 được cho là vụ tai nạn chết chóc nhất trong lịch sử của Tập đoàn chuyển phát UPS. Trung tâm trung chuyển chính Worldport của UPS đặt tại Louisville, nơi hãng tuyển dụng hàng ngàn nhân viên. UPS đã tạm dừng hoạt động phân loại bưu kiện tại cơ sở này.