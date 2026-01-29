Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Máy bay rơi, 15 người thiệt mạng ở Colombia

Văn Khoa
29/01/2026 09:18 GMT+7

Giới chức Colombia thông báo một máy bay chở 15 người đã rơi tại một vùng núi gần biên giới Venezuela, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Máy bay nói trên cất cánh từ thành phố biên giới Cucuta của Colombia và mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu ngay trước khi dự kiến hạ cánh xuống Ocana gần đó vào khoảng trưa 28.1 (giờ địa phương), theo AFP.

Trên máy bay có 13 hành khách và hai thành viên phi hành đoàn. Chuyến bay dự kiến kéo dài 23 phút và do hãng hàng không quốc doanh Satena của Colombia khai thác.

Máy bay chở 15 người rơi ở Colombia, gần biên giới Venezuela - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không quốc doanh Satena của Colombia vào năm 2022

Ảnh: AFP

Một quan chức từ cơ quan hàng không nói với AFP rằng "không có người sống sót". Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định ngay lập tức.

Hình ảnh do truyền thông Colombia công bố cho thấy chiếc máy bay gặp nạn, bao gồm cả những hư hại đáng kể ở thân máy bay, theo Reuters.

Chính phủ Colombia đã điều động lực lượng không quân đến khu vực để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đây là một vùng núi hiểm trở, rậm rạp thuộc dãy Andes phía đông với thời tiết thay đổi thất thường.

Khu vực máy bay rơi là một vùng núi trồng cây coca, nguyên liệu thô để sản xuất cocaine, và là nơi hoạt động của các nhóm vũ trang bất hợp pháp như Quân đội Giải phóng Quốc gia và một phe ly khai của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, theo Reuters.

Trong danh sách những người thiệt mạng có nghị sĩ Diogenes Quintero (36 tuổi), thành viên Hạ viện Colombia, và Carlos Salcedo, một ứng cử viên cho cuộc bầu cử sắp tới. Đảng của ông Quintero mô tả ông là "một người lãnh đạo tận tâm với cộng đồng của mình".

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình họ", Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên mạng xã hội.

máy bay Colombia Venezuela cocaine
