Công bố số người chết trong vụ rơi máy bay thương gia giữa bão tuyết ở Mỹ

Chiếc máy bay phản lực thương gia Bombardier Challenger 600 rơi và bốc cháy khi cất cánh tại sân bay quốc tế Bangor ở thành phố Bangor thuộc bang Maine vào khoảng 19 giờ 45 ngày 25.1 (giờ địa phương), khi cơn bão tuyết lớn tại Mỹ bắt đầu tràn đến khu vực này, theo AP.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay Bombardier Challenger 600 tại sân bay quốc tế Bangor ở bang Maine (Mỹ) vào tối 25.1 Ảnh: AP

Đến chiều 26.1, giới chức sân bay thông báo có 6 người trên máy bay, theo danh sách hành khách, và tất cả đều thiệt mạng.

Trước đó trong ngày, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông báo 7 người thiệt mạng và một thành viên phi hành đoàn sống sót, nhưng một phát ngôn viên FAA nói rằng những con số này là sơ bộ và có thể thay đổi. Phía sân bay khẳng định không có ai được đưa đến bệnh viện.

Tuyết rơi dày đặc ở những nơi khác vào thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay nói trên, nhưng tuyết mới chỉ bắt đầu tích tụ ở thành phố Bangor. Các máy bay khác đã cất cánh an toàn.

Khoảng 30 phút trước trước khi xảy ra vụ rơi máy bay, phi công của một chiếc máy bay Allegiant đang trên đường đến bang Florida đã liên lạc với đài kiểm soát không lưu để hủy bỏ việc cất cánh.

Cùng lúc đó, phi công của chiếc Bombardier đã cho máy bay lăn bánh đến khu vực khử băng và đang liên lạc qua vô tuyến để yêu cầu xử lý cánh và đuôi máy bay, theo đoạn ghi âm được đăng tải bởi chuyên trang LiveATC.net. Chiếc máy bay này đã ở khu vực khử băng khoảng 20 phút trước khi lăn bánh ra đường băng.

Dòng máy bay Bombardier Challenger 600 "có tiền sử gặp vấn đề với hiện tượng đóng băng khi cất cánh" gây ra những vụ tai nạn trước đó, theo AP dẫn lời chuyên gia tư vấn an toàn hàng không Jeff Guzzetti. Ông Guzzetti cho biết thêm ngay cả một lượng băng nhỏ trên cánh cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng, nên dòng máy bay chở khách này cần phải được khử băng trước khi cất cánh.

Hồ sơ của FAA cho thấy chiếc Bombardier rơi nói trên bắt đầu hoạt động vào tháng 4.2020, theo Reuters.