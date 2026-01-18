Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Indonesia phát hiện mảnh vỡ máy bay mất tích, chưa tìm thấy người

Vi Trân
Vi Trân
18/01/2026 11:31 GMT+7

Lực lượng chức năng Indonesia đã tìm thấy xác chiếc máy bay giám sát bị mất tích tại tỉnh Nam Sulawesi nhưng chưa phát hiện tung tích của những người bên trên.

Quan chức Andi Sultan thuộc cơ quan cứu hộ Nam Sulawesi (Indonesia) ngày 18.1 thông báo lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy xác chiếc máy bay giám sát nghề cá sau một ngày mất liên lạc, theo Reuters.

Indonesia phát hiện mảnh vỡ máy bay mất tích, chưa tìm thấy người- Ảnh 1.

Mảnh vỡ máy bay ATR 42-500 bị mất tích được tìm thấy trên núi Bulusaraung ở Nam Sulawesi sáng 18.1

ẢNH: AP

Chiếc máy bay ATR 42-500 thuộc sở hữu của hãng hàng không Indonesia Air Transport chở theo 11 người bị mất liên lạc vào chiều 17.1 khi đang bay qua khu vực Maros tại Nam Sulawesi.

Bộ Ngư nghiệp Indonesia thuê lại chiếc máy bay này để giám sát hoạt động nghề cá. Trên máy bay khi đó gồm tổ bay 8 người và 3 hành khách là nhân viên của bộ. Máy bay xuất phát từ tỉnh Yogyakarta, bị mất liên lạc khi đang bay đến thành phố Makassar, thủ phủ Nam Sulawesi.

Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở nhiều vị trí tại vùng núi Bulusaraung nhiều sương mù. Ngọn núi này cách thủ đô Jakarta khoảng 1.500 km về hướng đông bắc.

Indonesia phát hiện mảnh vỡ máy bay mất tích, chưa tìm thấy người- Ảnh 2.

Đội cứu hộ tìm kiếm chiếc máy bay trong điều kiện sương mù dày đặc ngày 18.1

ẢNH: AP

Trực thăng phát hiện cửa sổ máy bay vào lúc 7 giờ 46 (giờ địa phương) và sau đó 3 phút tìm thấy những phần lớn hơn, nghi là thân máy bay, ông Sultan nói. Đuôi máy bay nằm ở dưới chân sườn núi.

Đội cứu hộ mặt đất đang được triển khai để tiếp cận hiện trường, hiện có gió mạnh và nhiều sương mù. Lãnh đạo cơ quan cứu hộ Nam Sulawesi Muhammad Arif Anwar cho hay đội cứu hộ sẽ triển khai 1.200 người để tìm kiếm hành khách và phi hành đoàn mất tích.

Indonesia phát hiện mảnh vỡ máy bay mất tích, chưa tìm thấy người- Ảnh 3.

Đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia trên trực thăng tìm kiếm ngày 17.1

ẢNH: AP

Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được làm rõ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ dẫn đầu cuộc điều tra.

ATR 42-500 là máy bay động cơ phản lực cánh quạt do công ty ATR (Pháp - Ý) sản xuất, có khả năng chở từ 42 - 50 hành khách. Dữ liệu của trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc máy bay đã bay qua vùng biển ở độ cao thấp và tín hiệu cuối cùng được ghi nhận vào 4 giờ 20 (giờ GMT) ngày 17.1 ở vị trí cách sân bay Makassar khoảng 20 km về hướng đông bắc.

Tin liên quan

Malaysia bất ngờ thông báo dừng tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Malaysia bất ngờ thông báo dừng tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke mới đây thông báo cuộc tìm kiếm mới nhất về máy bay mất tích MH370 đã bị tạm dừng.

Tìm thấy máy bay mất tích từ thời Thế chiến 2 trên dãy Himalaya

Phát hiện mảnh vỡ máy bay mất tích ở Indonesia

Khám phá thêm chủ đề

Indonesia máy bay máy bay mất tích xác máy bay Atr 42-500
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận