Tìm thấy chiếc máy bay 'thất lạc' 13 năm

Tờ The Straits Times đưa tin ngày 18.12, vụ việc bắt đầu khi sân bay Kolkata phát hiện một chiếc máy bay Boeing đậu ở khu vực lưu trữ phía đông nam trong tình trạng bị lãng quên. Sau đó, đơn vị quản lý sân bay đã liên hệ với Air India vào tháng 11, yêu cầu hãng di dời chiếc máy bay này vì chiếm dụng không gian bãi đỗ.

Chiếc máy bay thất lạc 13 năm tại Ấn Độ ẢNH: FLYINGTRINI/X

Chiếc máy bay bị bỏ quên mang số hiệu VT-EHH, thường được gọi là "Baby Boeing".

Ban đầu, Air India đã phủ nhận quyền sở hữu chiếc VT-EHH này. Tuy nhiên, hãng đã rà soát tài liệu nội bộ và xác nhận chiếc máy bay 43 năm tuổi này thuộc về mình.

Ông Campbell Wilson, Tổng giám đốc Air India cho biết, không có bất kỳ hồ sơ nào của hãng ghi nhận sự tồn tại của chiếc VT-EHH. "Việc thanh lý một chiếc máy bay cũ không có gì là bất thường. Riêng chiếc này thì khác. Chúng tôi còn không biết mình sở hữu nó", tờ Times of India dẫn lời ông Wilson.

Phía Air India cũng cho biết, quá trình thay đổi nhân sự và những lỗ hổng trong việc lưu trữ hồ sơ nhiều năm qua đã khiến chiếc máy bay này hoàn toàn biến mất khỏi mọi hệ thống sổ sách của hãng, theo tờ The Straits Times.

Sơ suất này đã khiến Air India phải thanh toán chi phí đậu máy bay lên đến 10 triệu rupee (khoảng 3 tỷ đồng).

Năm 1982, chiếc máy bay Boeing này lần đầu được đi vào hoạt động dưới sự giám sát của Hãng hàng không Indian Airlines. Năm 1998, máy bay được Hãng Alliance Air thuê.

Tháng 3.2007, chiếc VT-EHH quay trở về với Indian Airlines và được sử dụng làm máy bay chở hàng. Đến tháng 8 cùng năm, VT-EHH được chuyển giao cho Air India sau khi Indian Airlines sáp nhập với hãng này. Máy bay sau đó đã được dùng để phục vụ bưu chính trước khi ngừng hoạt động hoàn toàn vào năm 2012. Kể từ đó, chiếc VT-EHH đã nằm phủ bụi tại sân bay Kolkata.

Khép lại vòng đời, chiếc máy bay 43 năm tuổi này đã được chuyển đến thành phố Bangalore (miền nam Ấn Độ) để phục vụ cho việc đào tạo kỹ sư bảo dưỡng.

Việc di dời chiếc VT-EHH đánh dấu chiếc máy bay thứ 14 bị bỏ hoang đã được dọn dẹp khỏi khu vực hẻo lánh của sân bay Kolkata trong vòng 5 năm, theo tờ The Straits Times.