Thế giới

Máy bay thương gia rơi giữa bão tuyết tại Mỹ

Vi Trân
Vi Trân
26/01/2026 10:14 GMT+7

Một chiếc máy bay phản lực thương gia chở theo 8 người đã bị rơi khi cất cánh từ thành phố Bangor, tiểu bang Maine (Mỹ) giữa lúc nước Mỹ oằn mình trong bão tuyết.

CNN đưa tin chiếc máy bay bị rơi là dòng máy bay phản lực thương gia Bombardier Challender 650, được đăng ký thuộc sở hữu của một công ty trách nhiệm hữu hạn tại thành phố Houston (bang Texas). Máy bay trước đó bay từ Texas đến Maine.

Sân bay tại Bangor cho biết đội cấp cứu đã phản ứng khi xảy ra tai nạn vào khoảng 19 giờ 45 tối 25.1 (sáng 26.1, giờ Việt Nam). Ngọn lửa lớn đã bốc lên sau tai nạn. Máy bay chở theo 8 người và hiện chưa rõ tình trạng của những người này.

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) xác nhận tai nạn xảy ra và cho biết sân bay đã bị đóng cửa sau vụ việc. FAA đang phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ rơi máy bay xảy ra giữa thời điểm một trận bão tuyết lớn đang tiến về vùng Đông bắc Mỹ. Nhiệt độ tại Maine hiện nay ở mức âm độ C với tuyết rơi nhẹ khiến tầm nhìn rất hạn chế.

Máy bay thương gia chở 8 người rơi giữa bão tuyết tại Mỹ - Ảnh 1.

Sân bay tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 25.1 chìm trong bão tuyết

ẢNH: AP

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS), tuyết rơi, mưa đá trên diện rộng đang đe dọa gần 180 triệu người Mỹ (hơn một nửa dân số) trên vùng rộng lớn trải dài từ dãy Rocky (từ tây bắc đến Mexico) đến vùng Đông bắc. Trận bão tuyết được dự báo mang theo lượng tuyết rơi dày 30 - 60 cm khắp vùng Đông bắc từ Washington D.C đến New York, Boston.

Theo AP, hơn 11.400 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 25.1. Hãng phân tích hàng không Cirium cho hay tính đến sáng 25.1, số chuyến bay bị hủy do trận bão tuyết này đã lập kỷ lục từ thời đại dịch Covid-19.

Bão ở Mỹ khiến 1 triệu người mất điện, 10.000 chuyến bay bị hủy

Nhiều chuyến bay khác tiếp tục bị hủy vào chiều cùng ngày. Sân bay LaGuardia tại New York phải đóng cửa. Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington thông báo toàn bộ hãng hàng không hủy hết chuyến bay đi từ sân bay này trong ngày trong khi hàng loạt sân bay lớn khác cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, hơn 1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại 8 tiểu bang bị mất điện trong ngày 25.1 do bão tuyết, theo Reuters. Tổng thống Donald Trump gọi đợt bão tuyết này là sự kiện "lịch sử" và trong ngày 24.1 phê chuẩn việc ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp liên bang tại 12 tiểu bang. Cùng ngày, 17 tiểu bang và Đặc khu Columbia ban bố tình trạng khẩn cấp thời tiết.

