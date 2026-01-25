Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bão tuyết lịch sử tấn công nước Mỹ

Bảo Hoàng
25/01/2026 07:17 GMT+7

Đợt bão tuyết mang tên Fern đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 10 bang ở khu vực đông và đông nam của Mỹ, khiến giao thông tê liệt và có nơi đã ghi nhận trường hợp thiệt mạng.

Hãng tin AP ngày 25.1 cho biết có khoảng 140 triệu người tại Mỹ, tương đương 40% dân số đất nước, chịu ảnh hưởng bởi đợt bão tuyết nghiêm trọng cuối tuần này.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) dự báo tình trạng tuyết rơi dày, mưa đá sẽ xảy ra trên diện rộng trong ngày 25 - 26.1. NWS cũng cảnh báo về khả năng băng dày tích tụ trên diện rộng ở khu vực đông nam của Mỹ, đồng thời một số nơi có thể chịu tác động nghiêm trọng.

Bão tuyết lịch sử tấn công nước Mỹ- Ảnh 1.

Tuyết phủ kín mặt đường ở thành phố St.Louis, bang Missouri ngày 24.1

ẢNH: REUTERS

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã phê duyệt tuyên bố khẩn cấp của hơn 10 bang về đợt “bão tuyết lịch sử”, nhằm phối hợp phân bổ nguồn lực hỗ trợ liên bang. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và liên lạc với các bang nằm trong đường đi của bão. Hãy giữ an toàn và giữ ấm”, ông viết. Theo The Independent, ít nhất 18 bang và thủ đô Washington D.C đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Bão tuyết lịch sử tấn công nước Mỹ- Ảnh 2.

Các tiểu bang phía đông và đông nam của Mỹ được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng từ trung bình đến nghiêm trọng từ đợt bão tuyết (màu cam và đỏ)

ẢNH: NWS

Dữ liệu của trang FlightAware chỉ ra khoảng 4.000 chuyến bay ở Mỹ trong ngày 24.1 bị hủy, ngoài ra hơn 8.800 chuyến bay lên lịch vào ngày 25.1 cũng đã bị hủy. Tuyết dày, cây ngã đổ cũng làm cho nhiều tuyến giao thông đường bộ tê liệt. Khoảng 135.000 báo cáo sự cố mất điện đã được ghi nhận, với phần lớn nằm ở 2 bang Texas và Louisiana.

Bão tuyết lịch sử tấn công nước Mỹ- Ảnh 3.

Tuyết trắng xóa ở sân bay quốc tế Nashville, bang Tennessee ngày 24.1

ẢNH: AP

Bão tuyết lịch sử tấn công nước Mỹ- Ảnh 4.

Các nhân viên khử băng cho một máy bay ở sân bay quốc tế Nashville

ẢNH: REUTERS

Đài NBC News đưa tin thành phố New York là nơi đầu tiên ghi nhận trường hợp thiệt mạng trong đợt bão tuyết lần này. Vào ngày 24.1, thi thể 3 nạn nhân lần lượt được phát hiện. Cảnh sát cho biết nạn nhân là một người trong độ tuổi 30 và 2 người trong độ tuổi 60. Theo nguồn tin, 3 người đều tử vong “do yếu tố liên quan đến thời tiết”. Thị trưởng New York Zohran Mamdani đã kêu gọi người dân ở trong nhà, tránh lái xe hay di chuyển nếu không cần thiết.

Các quan chức ở Georgia đã khuyến cáo người dân ở các vùng phía bắc của tiểu bang nên về nhà trước khi trời tối vào ngày 24.1 và ở yên tại chỗ trong ít nhất 48 tiếng. Nhà khí tượng học bang Georgia Will Lanxton cho biết tiểu bang “có thể hứng chịu trận bão tuyết lớn nhất trong một thập niên qua”, đi kèm với nhiệt độ lạnh bất thường.

Bão tuyết lịch sử tấn công nước Mỹ- Ảnh 5.

Tuyết rơi phủ trắng một khu phố tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma ngày 24.1

ẢNH: AP

