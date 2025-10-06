Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bão tuyết bất thường, gần 1.000 người mắc kẹt trên đỉnh Everest

Khánh An
Khánh An
06/10/2025 10:18 GMT+7

Bão tuyết bất ngờ xuất hiện vào đầu tháng 10 trên đỉnh Everest khiến gần 1.000 người bị mắc kẹt, dẫn đến một chiến dịch cứu hộ lớn.

Bão tuyết Everest khiến gần 1 . 000 Người mắc kẹt trên đỉnh núi huyền thọai - Ảnh 1.

Một số người rời khỏi trại trên núi Everest hôm 5.10

ẢNH: REUTERS

Đài Fox News ngày 6.10 đưa tin một trận bão tuyết lớn và bất ngờ trên sườn núi Everest phía Tây Tạng khiến gần 1.000 người leo núi bị mắc kẹt vào kỳ nghỉ cuối tuần dịp Quốc khánh Trung Quốc.

Ít nhất 350 người được giải cứu an toàn, trong khi liên lạc đã được thiết lập với hàng trăm người khác vẫn bị mắc kẹt trong khu vực bị tuyết bao phủ.

Trận bão tuyết xảy ra hôm 3.10, trút xuống lượng tuyết và mưa lớn khắp dãy Himalaya. Điều kiện khắc nghiệt nhất xảy ra gần sườn Kangshung ở phía đông của Everest, trong thung lũng Karma thuộc Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), nơi có độ cao trung bình hơn 4.200 m.

Tuyết tiếp tục rơi vào ngày 4.10, làm nghẽn các con đường và cắt đứt tiếp cận đến một số tuyến đường phổ biến vào dịp nghỉ lễ 8 ngày tại Trung Quốc.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết hàng trăm người leo núi được giải cứu đã được đưa đến thị trấn Qudang ở Tây Tạng dưới sự hướng dẫn của các đội cứu hộ địa phương.

Hàng trăm người khác dự kiến đến được khu vực này theo từng đợt, khi người dân và lực lượng cứu hộ khẩn trương dọn lớp tuyết dày trên các ngọn đèo.

Trang Jinmu ước tính gần 1.000 đã bị mắc kẹt khi bão tuyết tấn công, trong đó có những người leo núi, hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ địa phương.

Một chiến dịch cứu hộ lớn được triển khai, trong đó có sự tham gia của hàng trăm người dân địa phương và các thành viên Đội cứu hộ Bầu trời Xanh của Tây Tạng, sau khi họ nhận được nhiều cuộc gọi cầu cứu về lều bị sập và các trường hợp hạ thân nhiệt.

"Mưa ướt và lạnh buốt trên núi, nguy cơ hạ thân nhiệt là rất lớn. Thời tiết năm nay thật bất thường. Hướng dẫn viên nói rằng anh ấy chưa từng gặp kiểu thời tiết như vậy vào tháng 10. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột", Reuters dẫn lời một thành viên trong nhóm 18 người đã đến được thị trấn Qudang cho biết.

Theo tài khoản WeChat chính thức của Công ty Du lịch huyện Tingri ở Tây Tạng, chính quyền đã tạm dừng bán vé và đóng cửa khu du lịch Everest vào tối 4.10.

Tin liên quan

Nhà leo núi Nepal lập kỷ lục 30 lần lên đỉnh Everest

Nhà leo núi Nepal lập kỷ lục 30 lần lên đỉnh Everest

Nhà leo núi Kami Rita Sherpa người Nepal đã phá kỷ lục bản thân và cũng như thế giới khi leo lên đỉnh Everest lần thứ 30 trong ngày 22.5.

Khám phá thêm chủ đề

bão tuyết Everest Leo núi Tây Tạng Himalaya trung quốc Cứu hộ thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận