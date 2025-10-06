Bão tuyết bất thường, gần 1.000 người mắc kẹt trên đỉnh Everest

Một số người rời khỏi trại trên núi Everest hôm 5.10 ẢNH: REUTERS

Đài Fox News ngày 6.10 đưa tin một trận bão tuyết lớn và bất ngờ trên sườn núi Everest phía Tây Tạng khiến gần 1.000 người leo núi bị mắc kẹt vào kỳ nghỉ cuối tuần dịp Quốc khánh Trung Quốc.

Ít nhất 350 người được giải cứu an toàn, trong khi liên lạc đã được thiết lập với hàng trăm người khác vẫn bị mắc kẹt trong khu vực bị tuyết bao phủ.

Trận bão tuyết xảy ra hôm 3.10, trút xuống lượng tuyết và mưa lớn khắp dãy Himalaya. Điều kiện khắc nghiệt nhất xảy ra gần sườn Kangshung ở phía đông của Everest, trong thung lũng Karma thuộc Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), nơi có độ cao trung bình hơn 4.200 m.

Tuyết tiếp tục rơi vào ngày 4.10, làm nghẽn các con đường và cắt đứt tiếp cận đến một số tuyến đường phổ biến vào dịp nghỉ lễ 8 ngày tại Trung Quốc.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết hàng trăm người leo núi được giải cứu đã được đưa đến thị trấn Qudang ở Tây Tạng dưới sự hướng dẫn của các đội cứu hộ địa phương.

Hàng trăm người khác dự kiến đến được khu vực này theo từng đợt, khi người dân và lực lượng cứu hộ khẩn trương dọn lớp tuyết dày trên các ngọn đèo.

Trang Jinmu ước tính gần 1.000 đã bị mắc kẹt khi bão tuyết tấn công, trong đó có những người leo núi, hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ địa phương.

Một chiến dịch cứu hộ lớn được triển khai, trong đó có sự tham gia của hàng trăm người dân địa phương và các thành viên Đội cứu hộ Bầu trời Xanh của Tây Tạng, sau khi họ nhận được nhiều cuộc gọi cầu cứu về lều bị sập và các trường hợp hạ thân nhiệt.

"Mưa ướt và lạnh buốt trên núi, nguy cơ hạ thân nhiệt là rất lớn. Thời tiết năm nay thật bất thường. Hướng dẫn viên nói rằng anh ấy chưa từng gặp kiểu thời tiết như vậy vào tháng 10. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột", Reuters dẫn lời một thành viên trong nhóm 18 người đã đến được thị trấn Qudang cho biết.

Theo tài khoản WeChat chính thức của Công ty Du lịch huyện Tingri ở Tây Tạng, chính quyền đã tạm dừng bán vé và đóng cửa khu du lịch Everest vào tối 4.10.