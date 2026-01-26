Nước Mỹ oằn mình trong bão tuyết

Trên phạm vi toàn nước Mỹ, cơn bão nói trên được đánh giá là nằm trong số những hệ thống thời tiết có tầm bao phủ lớn nhất kể từ siêu bão vào năm 1993.

Hàng không gián đoạn

Hơn 13.000 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy từ ngày 24.1, theo trang FlightAware. Con số này thể hiện sự gián đoạn hàng không nghiêm trọng nhất kể từ sau lần đình trệ do chính phủ Mỹ đóng cửa hồi tháng 10 - 11.2025. AP dẫn đánh giá của công ty phân tích hoạt động hàng không Cirium (trụ sở ở Anh), cho biết số chuyến bay bị hủy trong ngày 25.1 (giờ Mỹ) vẫn tiếp tục tăng, và trở thành mức cao nhất trong một ngày kể từ sau đại dịch Covid-19.

Cảnh tượng rét mướt trên đường phố Nashville (bang Tennessee) ngày 25.1 ẢNH: AP

Theo các nhà dự báo thời tiết, mức độ thiệt hại ở Mỹ do bão mùa đông gây ra có thể ngang ngửa một cơn bão nhiệt đới. Khoảng 180.000 hộ dân dọc đường đi của bão phải chịu cảnh mất điện hôm 24.1, bao gồm hơn 67.000 hộ ở bang Louisiana và khoảng 50.000 hộ ở bang Texas, theo trang poweroutage.us.

Vùng trung tây của Mỹ chứng kiến rét đậm, với nhiệt độ ngoài trời xuống âm 40 độ C. Nhiệt độ âm 38 độ C ở Rhinelander (Wisconsin) vào sáng 24.1 đánh dấu mức thấp nhất trong gần 30 năm qua. Nhiều thành phố như Dallas và Houston ở bang Texas, Philadelphia (bang Pennsylvania) và Memphis (bang Tennessee) ra thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 26.1. Một số trường ĐH ở miền nam, trong đó có ĐH Bắc Carolina và cơ sở chính của ĐH Mississippi, cũng tạm ngưng hoạt động dạy và học trong ngày.

Xem bão mùa đông phủ tuyết giá lên nước Mỹ

Tình trạng khẩn cấp

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo tuyết rơi dày tại nhiều nơi, mưa tuyết và mưa băng đang đe dọa gần 180 triệu người, tức hơn phân nửa dân số Mỹ. Những vùng bị ảnh hưởng kéo dài từ rặng núi Rocky ở miền nam đến New England thuộc đông bắc Mỹ. NWS cũng cảnh báo người dân cần chuẩn bị tinh thần cho nhiều ngày rét đậm kéo dài. "Băng và tuyết sẽ tan vô cùng chậm và sẽ không biến mất trong thời gian ngắn", AP dẫn lời nhà khí tượng học Allison Santorelli của NWS cho hay.

Nhiều chuyến bị hủy ở sân bay Ronald Reagan tại Washington D.C hôm 24.1 ẢNH: AP

Tính đến ngày 24.1, Tổng thống Donald Trump đã thông qua các phương án ứng phó khẩn cấp cho ít nhất 12 tiểu bang. Theo AFP, ít nhất 20 tiểu bang và vùng thủ đô Washington D.C đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khi Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) đã sẵn sàng vật tư, nhân lực và các đội tìm kiếm, cứu hộ tại nhiều bang. Thống đốc bang New York Kathy Hochul khuyến cáo: "Chỉ cần 5 hoặc 6 phút bên ngoài cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn".

Chia sẻ với Thanh Niên, thạc sĩ Diệp Uyên ở TP.Conway (bang Arkansas) cho biết trường cô đang dạy là ĐH bang Louisiana ở TP.Baton Rouge đã thông báo chuyển sang dạy và học trực tuyến vào ngày 26.1 vì ảnh hưởng bão. Một số bạn bè người Việt của cô ở Texas chia sẻ mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng đón bão và tránh không ra đường vào cuối tuần theo khuyến cáo của giới hữu trách.

Một người gốc Việt ở khu Queens của TP.New York cho Thanh Niên hay mọi người xung quanh cô đều đi chợ trữ đồ ăn và nhu yếu phẩm cho những ngày tới. Còn một học sinh người Việt ở bang New Jersey cho hay gia đình đã trữ sẵn thực phẩm trong 5 - 6 tủ lạnh lớn.