Máy bay chở 221 hành khách nổ 8 bánh khi hạ cánh tại Mỹ

Khánh An
Khánh An
08/01/2026 11:47 GMT+7

Tất cả 8 bánh ở cụm càng đáp chính của máy bay bị nổ khiến 221 hành khách mắc kẹt trên đường băng trong 2 giờ trước khi được sơ tán bằng xe buýt.

Máy bay nổ bánh khi hạ cánh tại Mỹ khiến 221 hành khách mắc kẹt - Ảnh 1.

Toàn bộ cụm bánh hạ cánh của máy bay bị nổ trong sự việc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FOX NEWS

Đài Fox News ngày 8.1 đưa tin một máy bay của Hãng hàng không LATAM (Chile) bị nổ tất cả 8 bánh ở cụm càng đáp chính khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson (bang Georgia, Mỹ).

Sự việc xảy ra vào tối 6.1 (giờ địa phương) khi chuyến bay số hiệu 2482 hạ cánh sau 7 giờ bay từ Lima (Peru).

Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo sau sự cố, nhưng các nhân viên sân bay chứng kiến vụ hạ cánh mô tả đã nghe thấy nhiều tiếng nổ khi bánh của chiếc Boeing 767 chạm xuống đường băng, kèm theo khói bốc lên.

"Tôi đang làm việc và các đồng nghiệp của tôi đã nghe thấy một vài tiếng nổ lớn và nhìn thấy rất nhiều khói. Một trong những nhân viên điều hành sân bay nói với chúng tôi rằng máy bay hạ cánh quá mạnh đến nỗi tất cả bánh bị nổ", một người viết trên mạng xã hội.

Một hành khách khác kể rằng khi máy bay giảm tốc, một người ngồi gần mô tả cảm giác khó chịu khi bánh xe "rung lắc trên đường băng" trong một thời gian dài bất thường.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các tấm ốp trong cabin bị bung ra và cửa phòng vệ sinh bị bật khỏi bản lề. 221 hành khách trên máy bay bị mắc kẹt trên đường băng trong hai giờ trước khi được xe buýt đưa đến nhà ga.

Một chuyên gia hàng không cho rằng sự cố bất thường này có thể không phải do hạ cánh mạnh, mà là do trục trặc trong hệ thống phanh tự động của máy bay.

Cựu phi công Paul Carr của Hãng Delta Airlines (Mỹ), người từng lái máy bay 767 trong nhiều năm, gọi sự cố này là "rất kỳ lạ". Ông cho biết dù nổ bánh là hiện tượng tương đối phổ biến, nhưng việc cả tám bánh cùng hỏng một lúc là rất hiếm, đồng thời cho rằng có trục trặc trong hệ thống phanh tự động dẫn đến khóa bánh nên tạo ra ma sát cực lớn.

"Rất có thể, hệ thống điều khiển phanh đã bị trục trặc, dẫn đến việc toàn bộ phanh bị bó cứng và bánh bị nổ", ông nhận định.

Sự cố này đã dẫn đến việc tạm thời đóng cửa đường băng nhưng không làm thay đổi đáng kể hoạt động chung của sân bay. LATAM và Cục Hàng không Liên bang Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận về vụ việc.

