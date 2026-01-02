Tiếp viên hàng không 366 lần chiếm đoạt tiền bán đồ ăn, thức uống trên máy bay

Một máy bay của Hãng hàng không Scoot ẢNH: AFP

Tờ The Straits Times ngày 2.1 đưa tin một tiếp viên của Hãng hàng không Scoot (Singapore) đã chiếm đoạt gần 40.000 SGD (818 triệu đồng) tiền kiếm được từ việc bán đồ ăn và thức uống trên các chuyến bay.

Hành vi vi phạm diễn ra 366 lần từ tháng 7.2023-3.2025 và tiếp viên Luqman Hakim Shahfawi (31 tuổi) đã thừa nhận tội danh vi phạm tín nhiệm hình sự liên quan số tiền hơn 22.000 SGD.

Một cáo buộc tương tự thứ hai liên quan đến số tiền gần 18.000 SGD còn lại sẽ được xem xét trong quá trình tuyên án.

Hành vi sai trái bắt đầu khi tiếp viên Luqman làm mất hai chiếc túi đựng tiền bán đồ ăn và thức uống trên máy bay. Sau khi không bị ai chất vấn, tiếp viên này quyết định giữ lại số tiền thu được từ nguồn này.

Theo các công tố viên, Luqman là tổ trưởng và giám sát các tiếp viên khác, cũng như phụ trách thu tiền từ việc bán đồ ăn và thức uống trên các chuyến bay.

Khi hành khách mua hàng, họ có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ. Số tiền mặt thu được sau đó sẽ được bỏ vào một chiếc túi để cuối mỗi chuyến bay, tổ trưởng tổng hợp số lượng hàng đã bán và tiền thu được, rồi ghi vào phần mềm của Scoot.

Tổ trưởng sẽ mang túi tiền đến văn phòng Scoot để nộp vào két sắt trong vòng 48 giờ sau chuyến bay.

Cơ quan điều tra cho biết tiếp viên trên đã sử dụng số tiền biển thủ được để trả nợ từ những người cho vay trái phép. Sau đó, anh ta đã thừa nhận hành vi vi phạm và một đại diện của Scoot đã báo cảnh sát vào ngày 20.3.2025. Nghi phạm Luqman bị tạm giữ một ngày sau đó. Tài liệu tòa án không ghi rõ vì sao tiếp viên này khai nhận.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án đối với bị cáo Luqman vào ngày 3.2.