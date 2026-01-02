Phi công phải rời buồng lái trước chuyến bay vì có nồng độ cồn

Một máy bay của Hãng hàng không Air India ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 2.1 dẫn các nguồn tin cho hay Bộ Giao thông Canada vừa yêu cầu Hãng hàng không Air India điều tra vụ việc một phi công đến làm nhiệm vụ trong tình trạng say xỉn và không vượt qua hai lần kiểm tra nồng độ cồn.

Việc kiểm tra được cảnh sát Canada tiến hành tại sân bay quốc tế Vancouver sau khi phi công được yêu cầu rời khỏi máy bay.

Bộ Giao thông Canada xem vụ việc là "vấn đề nghiêm trọng" trong thư gửi cho Air India và cho biết cơ quan chức năng có khả năng sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế.

Trong thông cáo, Air India xác nhận chuyến bay từ Vancouver (Canada) đến New Delhi (Ấn Độ) hôm 23.12.2025 đã bị hoãn vào phút chót do sự cố. Một phi công khác đã được điều động để điều khiển chuyến bay thay thế cho phi công bị cơ quan chức năng Canada tạm giữ.

"Phi công đã bị đình chỉ nhiệm vụ bay trong quá trình điều tra. Air India duy trì chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các quy tắc và quy định hiện hành. Trong khi chờ kết quả điều tra, bất kỳ hành vi vi phạm nào được xác nhận sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo chính sách của công ty", Air India cho biết.

Theo nguồn tin, bức thư từ ông Ajit Oommen, quan chức của Bộ Giao thông Canada, yêu cầu Air India trước ngày 26.1 phải cung cấp kết quả điều tra và chi tiết các biện pháp đã thực hiện để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Hãng Air India đã bị giám sát chặt chẽ kể từ vụ tai nạn máy bay Boeing Dreamliner ngày 12.6.2025 khiến 260 người thiệt mạng. Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ đã chỉ ra nhiều thiếu sót về an toàn tại hãng hàng không này.

Air India thuộc sở hữu của Tập đoàn Tata (Ấn Độ) và Singapore Airlines (Singapore). Trước năm 2022, hãng thuộc sở hữu của chính phủ Ấn Độ.

Các phi công của Air India cũng đang bị giám sát. Tuần này, Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã gửi thông báo cảnh cáo cho bốn phi công của Air India, nêu rõ "những lo ngại nghiêm trọng về an toàn" liên quan việc tuân thủ quy định và việc ra quyết định của phi hành đoàn.

DGCA cho biết các phi công đã chấp nhận vận hành một máy bay vào năm ngoái mặc dù đã biết trước về "các sự cố lặp đi lặp lại" và "sự xuống cấp của hệ thống hiện có", theo các thông báo cảnh cáo ngày 29.12.2025. Theo trang Flightradar24, máy bay này là loại Boeing 787 được sử dụng cho các chuyến bay đường dài.