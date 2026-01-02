Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phi công phải rời buồng lái trước chuyến bay vì có nồng độ cồn

Khánh An
Khánh An
02/01/2026 16:43 GMT+7

Cơ quan chức năng Canada đề nghị Hãng hàng không Air India (Ấn Độ) điều tra sự việc, sau khi một phi công của hãng bị tạm giữ vì bị phát hiện có nồng độ cồn trước khi lái máy bay.

Phi công phải rời buồng lái trước chuyến bay vì có nồng độ cồn - Ảnh 1.

Một máy bay của Hãng hàng không Air India

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 2.1 dẫn các nguồn tin cho hay Bộ Giao thông Canada vừa yêu cầu Hãng hàng không Air India điều tra vụ việc một phi công đến làm nhiệm vụ trong tình trạng say xỉn và không vượt qua hai lần kiểm tra nồng độ cồn.

Việc kiểm tra được cảnh sát Canada tiến hành tại sân bay quốc tế Vancouver sau khi phi công được yêu cầu rời khỏi máy bay.

Bộ Giao thông Canada xem vụ việc là "vấn đề nghiêm trọng" trong thư gửi cho Air India và cho biết cơ quan chức năng có khả năng sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế.

Trong thông cáo, Air India xác nhận chuyến bay từ Vancouver (Canada) đến New Delhi (Ấn Độ) hôm 23.12.2025 đã bị hoãn vào phút chót do sự cố. Một phi công khác đã được điều động để điều khiển chuyến bay thay thế cho phi công bị cơ quan chức năng Canada tạm giữ.

"Phi công đã bị đình chỉ nhiệm vụ bay trong quá trình điều tra. Air India duy trì chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các quy tắc và quy định hiện hành. Trong khi chờ kết quả điều tra, bất kỳ hành vi vi phạm nào được xác nhận sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo chính sách của công ty", Air India cho biết.

Theo nguồn tin, bức thư từ ông Ajit Oommen, quan chức của Bộ Giao thông Canada, yêu cầu Air India trước ngày 26.1 phải cung cấp kết quả điều tra và chi tiết các biện pháp đã thực hiện để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Hãng Air India đã bị giám sát chặt chẽ kể từ vụ tai nạn máy bay Boeing Dreamliner ngày 12.6.2025 khiến 260 người thiệt mạng. Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ đã chỉ ra nhiều thiếu sót về an toàn tại hãng hàng không này.

Air India thuộc sở hữu của Tập đoàn Tata (Ấn Độ) và Singapore Airlines (Singapore). Trước năm 2022, hãng thuộc sở hữu của chính phủ Ấn Độ.

Các phi công của Air India cũng đang bị giám sát. Tuần này, Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã gửi thông báo cảnh cáo cho bốn phi công của Air India, nêu rõ "những lo ngại nghiêm trọng về an toàn" liên quan việc tuân thủ quy định và việc ra quyết định của phi hành đoàn.

DGCA cho biết các phi công đã chấp nhận vận hành một máy bay vào năm ngoái mặc dù đã biết trước về "các sự cố lặp đi lặp lại" và "sự xuống cấp của hệ thống hiện có", theo các thông báo cảnh cáo ngày 29.12.2025. Theo trang Flightradar24, máy bay này là loại Boeing 787 được sử dụng cho các chuyến bay đường dài.

Tin liên quan

Máy bay Air India trượt khỏi đường băng do mưa lớn

Máy bay Air India trượt khỏi đường băng do mưa lớn

Một máy bay của hãng hàng không Air India (Ấn Độ) ngày 21.7 đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh giữa mưa lớn tại sân bay thành phố Mumbai.

Thêm sự cố trên máy bay Boeing 787 Dreamliner của Air India

Đã tìm thấy 279 thi thể trong vụ rơi máy bay Air India

Khám phá thêm chủ đề

Phi công air india nồng độ cồn Say xỉn Vancouver canada Ấn Độ New delhi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận