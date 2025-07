Máy bay Air India trượt khỏi đường băng do mưa lớn

Chiếc máy bay Airbus A320, số hiệu AI-2744 của Air India khởi hành từ thành phố Kochi (Ấn Độ), khi hạ cánh xuống sân bay Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) vào khoảng 9 giờ 27 ngày 21.7 thì đã chệch đường băng do mưa lớn, The Times of India đưa tin.

Sự cố khiến máy bay bị hư hỏng vỏ động cơ, song chiếc phi cơ vẫn có thể lăn bánh đến bãi đỗ. Đường băng chính ở sân bay Mumbai cũng tạm thời bị đóng sau sự cố. Toàn bộ hành khách đều an toàn và đã được sơ tán.

Vỏ động cơ máy bay số hiệu AI-2744 của Air India hư hại sau khi trượt đường băng ngày 21.7 ẢNH: THE TIMES OF INDIA

“Đã có một số hư hỏng nhỏ trên đường băng chính. Để đảm bảo hoạt động liên tục, đường băng phụ 14/32 đã được kích hoạt”, đại diện phát ngôn sân bay Mumbai cho biết.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã cử một đội chuyên trách đến hiện trường để điều tra chi tiết vụ việc.

Truyền thông Ấn Độ cho hay việc máy bay vẫn có thể tự di chuyển đến bãi đỗ sau sự cố khiến quá trình khắc phục và mở lại đường băng chính diễn ra nhanh hơn. Nếu phi cơ bị mắc kẹt sau khi trượt khỏi đường băng, việc khai thác đường băng chính sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng cho đến khi phương tiện được di dời hoàn toàn.

Sân bay tại thành phố Mumbai cũng từng ghi nhận một số trường hợp máy bay trượt đường băng, đặc biệt trong cao điểm mùa mưa. Lần gần nhất là vào tháng 9.2023, một chiếc máy bay tư nhân VSR Ventures Learjet 45 bay từ thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ cũng gặp sự cố tương tự do mưa lớn và tầm nhìn hạn chế. Cơ quan chức năng phải mất nhiều giờ mới có thể di chuyển chiếc máy bay bị kẹt ra khỏi đường băng.