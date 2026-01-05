Nguy cơ rác vũ trụ rơi trúng máy bay dân sự đang gia tăng

Rác vũ trụ bốc cháy trong lúc rơi xuyên bầu khí quyển ảnh: nasa

Ngay cả trong không gian, những vật thể được phóng lên đôi khi cũng sẽ rơi trở lại mặt đất. Và khi các chòm vệ tinh và hoạt động vũ trụ ngày một tất bật hơn, nguy cơ rác vũ trụ quay trở lại sẽ tiếp tục tăng.

Trung bình mỗi tuần, một tàu vũ trụ (hoặc một phần của nó) quay lại khí quyển trái đất. Đa số những vật thể này là những tầng rỗng của tên lửa đẩy, nhưng một số lại là các vệ tinh đã hết thời hạn sử dụng và bị sụt độ cao đến mức đủ để rơi trở lại địa cầu.

Về cơ bản, chúng giống như sao băng nhân tạo, nhưng đa số không tồn tại được lâu. Điều này do nhiệt độ và lực xé rách mạnh mẽ khi va chạm với không khí ở tốc độ cao.

Thế nhưng, vẫn còn một số mảnh vỡ sót lại trong quá trình tiến nhập khí quyển, từ những hạt bụi nhỏ đến các bình chứa nhiên liệu cỡ lớn. Và những phần rác cỡ lớn có thể gây nên tai họa cho hoạt động hàng không dân dụng, theo Space.com hôm 5.1.

Hiện có nguy cơ xảy ra sự va chạm giữa rác vũ trụ đi lạc và máy bay tình cờ di chuyển ngang qua khu vực. Dù nguy cơ không lớn, nhưng đang gia tăng ở mức buộc giới chuyên gia phải tìm cách giảm thiểu rủi ro này.

Nói cách khác, đến nay con người vẫn đang gặp may. Tuy nhiên, cũng phải cẩn thận nếu một ngày nào đó vận rủi bất ngờ ập đến.

Theo báo cáo do các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia (Canada) thực hiện vào công bố năm 2025, có khoảng 26% khả năng trong năm 2026, rác vũ trụ trong quá trình quay trở lại không kiểm soát sẽ rơi xuống một trong những khu vực không phận đông đúc nhất thế giới.

Dù nguy cơ rác vũ trụ đâm trúng một máy bay (hoặc ngược lại) là rất nhỏ, xác suất một chuyến bay thương mại va phải rác vũ trụ có thể rơi vào khoảng 1 trong 1.000 vào năm 2030.