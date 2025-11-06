Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nghi va chạm rác vũ trụ, Trung Quốc hoãn đưa phi hành gia Thần Châu 20 trở về

Tú Quyên
Tú Quyên
06/11/2025 10:55 GMT+7

Trung Quốc hoãn kế hoạch đưa tàu Thần Châu 20 trở về trái đất theo dự kiến ngày 5.11 do tàu nghi va chạm với mảnh vỡ không gian, đánh dấu lần đầu tiên chương trình không gian có người lái của nước này phải tạm hoãn vì rác vũ trụ.

Theo Reuters, Cơ quan Vũ trụ cơ người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết các chuyên gia đang tiến hành phân tích tác động và đánh giá rủi ro của sự cố. Sứ mệnh Thần Châu 20 vốn dự kiến hạ cánh xuống miền bắc Trung Quốc vào ngày 5.11, song đã phải hoãn và hiện CMSA vẫn chưa công bố lịch trình mới cho chuyến trở về.

Nghi va chạm rác vũ trụ, Trung Quốc hoãn đưa tàu Thần Châu 20 trở về - Ảnh 1.

Ba phi hành gia tham gia sứ mệnh Thần Châu 21 trước khi lên đường

ảnh: Reuters

Tờ South China Morning Post đưa tin, sự cố xảy ra chỉ vài ngày sau khi phi hành đoàn Thần Châu 21 thay thế đã có mặt trên trạm Thiên Cung. Hôm 4.11, hai phi hành đoàn đã tổ chức lễ bàn giao “chìa khóa” trạm vũ trụ.

Việc hoãn đột ngột này ảnh hưởng phần nào đến công tác chuẩn bị dưới mặt đất. Theo Tân Hoa xã, bãi đáp Đông Phong (khu tự trị Nội Mông) trước đó đã tiến hành nhiều đợt diễn tập để chuẩn bị đón phi hành đoàn, bao gồm kiểm tra các hệ thống cứu hộ đường không, phản ứng mặt đất, hệ thống liên lạc và giám sát y tế.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phải hoãn chuyến trở về của tàu Thần Châu do rác vũ trụ. Trước đó, sứ mệnh Thần Châu 19 từng lùi lịch hạ cánh một ngày do điều kiện thời tiết tại bãi đáp. CMSA nhấn mạnh việc hoãn chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn cho các phi hành gia cũng như sự thành công của sứ mệnh.

Sự chậm trễ này cho thấy mối nguy ngày càng lớn mà các mảnh vỡ không gian gây ra cho tàu vũ trụ. Những mảnh vỡ này có thể là phương tiện phóng hoặc bộ phận của tàu vũ trụ bị loại bỏ, trôi nổi cách trái đất hàng trăm dặm và có nguy cơ va chạm với các thiết bị đang hoạt động.

Tại một diễn đàn năm 2024, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nước chung tay xây dựng “trung tâm quan sát các mảnh vỡ không gian”. Cùng năm, Hội đồng của Liên Hiệp Quốc về điều phối giao thông không gian cũng kêu gọi thiết lập cơ sở dữ liệu chung về các vật thể trên quỹ đạo. Cơ quan này đề xuất xây dựng một khuôn khổ quốc tế để các nước cùng theo dõi và quản lý.

Vấn đề rác vũ trụ cũng là một chủ đề thách thức trên toàn cầu. Năm 2021, Trung Quốc đã báo cáo lên Liên Hiệp Quốc rằng trạm Thiên Cung đã phải thực hiện hai động tác khẩn cấp để tránh các mảnh vỡ do vệ tinh Starlink của SpaceX gây ra.

Trong nhiều năm qua, cả Washington và Bắc Kinh đều bày tỏ quan ngại về các hoạt động làm gia tăng rác không gian. Mỹ chỉ trích vụ thử tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc năm 2007 là “thiếu trách nhiệm”, trong khi Trung Quốc cho rằng Mỹ mới là bên tạo ra nhiều rác vũ trụ hơn.

Để giảm thiểu rủi ro va chạm trong tương lai, Trung Quốc đang phát triển các công nghệ như giám sát bằng laser và “cánh buồm” rời quỹ đạo. Cơ chế này sẽ bung ra để tăng tốc quá trình hạ của tàu vũ trụ xuống khí quyển, giúp phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn thay vì trở thành rác trôi nổi trong không gian.

Chương trình Thần Châu được triển khai nhằm đưa các phi hành gia Trung Quốc lên trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện các nhiệm vụ kéo dài 6 tháng.

Tin liên quan

Vũ trụ có lẽ sinh ra bên trong một hố đen?

Các nhà vật lý học của Đại học Portsmouth (Anh) đưa ra giả thuyết mới cho rằng vũ trụ bắt nguồn từ bên trong một hố đen, chứ không phải sự kiện Big Bang như được đồng thuận lâu nay.

Toán học chứng minh vũ trụ không là mô phỏng máy tính

Quầng sáng bí ẩn ở lõi Dải Ngân hà mang đến lời giải về vũ trụ

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Trạm vũ trụ Thiên Cung vũ trụ Thần Châu phi hành gia rác vũ trụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận