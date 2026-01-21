Không lực Một chở ông Trump đi Davos gặp trục trặc phải quay về đổi máy bay

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên máy bay đi Davos (Thụy Sĩ) vào chiều tối 20.1 (giờ Mỹ), trước khi máy bay quay đầu vì trục trặc ảnh: ap

Vụ việc xảy ra cho Không lực Một vào chiều tối 20.1 giờ Mỹ (sáng 21.1 giờ Việt Nam), theo AP, lúc trên đường từ căn cứ hỗn hợp Andrews đi Thụy Sĩ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cơ trưởng Không lực Một đã quyết định quay đầu máy bay sau khi tổ lái phát hiện "trục trặc nhỏ xảy ra cho hệ thống điện tử trên phi cơ".

Để đảm bảo an toàn tối đa cho Tổng thống Trump và phái đoàn tháp tùng, phi công cho quay đầu máy bay về sân bay xuất phát.

Một nhà báo có mặt trên Không lực Một cho biết đèn trong khoang dành cho báo chí bất ngờ tắt trong thời gian ngắn ngay sau khi cất cánh. Tuy nhiên, cơ trưởng không đưa ra bất kỳ giải thích gì.

Khoảng nửa giờ sau khi cất cánh, các phóng viên được thông báo máy bay quay đầu.

Sau khi quay về căn cứ hỗn hợp Andrews, nơi đỗ của chuyên cơ tổng thống, ông Trump và phái đoàn sẽ lên một máy bay khác và tiếp tục hành trình đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 ở Davos (Thụy Sĩ).

Những sự cố an toàn hàng không liên quan đến Tổng thống hoặc Phó tổng thống Mỹ hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra.

Không lực Một từng hủy đáp do thời tiết xấu trong lúc chở Tổng thống khi đó Barack Obama đến dự sự kiện ở bang Connecticut năm 2011. Năm sau, Không lực Hai chở theo Phó tổng thống lúc đó là ông Joe Biden bị chim chóc va phải ở California, nhưng máy bay vẫn hạ cánh mà không gặp vấn đề gì.

Hiện có hai máy bay được sử dụng làm Không lực Một và hoạt động gần 4 thập niên qua. Tập đoàn Boeing đang triển khai chương trình chế tạo máy bay thay thế, nhưng dự án này liên tục bị đẩy lùi thời hạn giao.