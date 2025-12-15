Ngày giao Không lực Một mới tiếp tục bị trễ, lần này lùi đến năm 2028

Không lực Một là chuyên cơ của Tổng thống Mỹ ảnh: reuters

Theo thời hạn mới vừa được Không quân Mỹ cập nhật, chiếc Không lực Một mới đầu tiên trong số hai máy bay Boeing 747-8 được trang bị đặc biệt (còn gọi là chương trình VC-25B), sẽ không được đưa vào sử dụng cho đến ít nhất năm 2028.

"Ngày 12.12.2025, Không quân Mỹ đã phê duyệt khoản sửa đổi trị giá 15,5 triệu USD cho hợp đồng đã có với công ty Boeing về chương trình VC-25B", AFP hôm 15.12 dẫn lời một người phát ngôn của Không quân Mỹ.

Người phát ngôn cho biết chi phí mới được bổ sung liên quan đến việc "tích hợp các năng lực truyền thông liên lạc mới", và công việc này có thể hoàn thành trong khung thời gian hiện tại của chương trình, với dự kiến ngày giao máy bay VC-25B đầu tiên sẽ rơi vào giữa năm 2028.

Trước đó, Không quân Mỹ đã thông báo rằng chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao vào năm 2027. Tuy nhiên, không có lý do cụ thể nào được đưa ra cho sự chậm trễ này.

Tập đoàn hàng không vũ trụ lớn của Mỹ là Boeing đã nhiều lần bị trễ tiến độ và đối mặt tổn thất tài chính liên quan đến hợp đồng giá cố định nhằm thay thế chiếc Không lực Một hiện được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng.

Được ký kết năm 2018, tức trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, hợp đồng có trị giá 3,9 tỉ USD và ngày giao chiếc máy bay đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2024.

Lịch trình chính xác vẫn đang được thảo luận giữa nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ và Không quân Mỹ.