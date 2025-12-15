Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ngày giao Không lực Một mới tiếp tục bị trễ, lần này lùi đến năm 2028

Thụy Miên
Thụy Miên
15/12/2025 06:59 GMT+7

Thời hạn bàn giao máy bay Boeing mới dành cho Tổng thống Mỹ, tức Không lực Một, vừa được thông báo trễ lần nữa, lùi thêm ít nhất 1 năm,

Ngày giao Không lực Một mới tiếp tục bị trễ, lần này lùi đến năm 2028- Ảnh 1.

Không lực Một là chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

ảnh: reuters

Theo thời hạn mới vừa được Không quân Mỹ cập nhật, chiếc Không lực Một mới đầu tiên trong số hai máy bay Boeing 747-8 được trang bị đặc biệt (còn gọi là chương trình VC-25B), sẽ không được đưa vào sử dụng cho đến ít nhất năm 2028.

"Ngày 12.12.2025, Không quân Mỹ đã phê duyệt khoản sửa đổi trị giá 15,5 triệu USD cho hợp đồng đã có với công ty Boeing về chương trình VC-25B", AFP hôm 15.12 dẫn lời một người phát ngôn của Không quân Mỹ.

Người phát ngôn cho biết chi phí mới được bổ sung liên quan đến việc "tích hợp các năng lực truyền thông liên lạc mới", và công việc này có thể hoàn thành trong khung thời gian hiện tại của chương trình, với dự kiến ngày giao máy bay VC-25B đầu tiên sẽ rơi vào giữa năm 2028.

Trước đó, Không quân Mỹ đã thông báo rằng chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao vào năm 2027. Tuy nhiên, không có lý do cụ thể nào được đưa ra cho sự chậm trễ này.

Tập đoàn hàng không vũ trụ lớn của Mỹ là Boeing đã nhiều lần bị trễ tiến độ và đối mặt tổn thất tài chính liên quan đến hợp đồng giá cố định nhằm thay thế chiếc Không lực Một hiện được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng.

Được ký kết năm 2018, tức trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, hợp đồng có trị giá 3,9 tỉ USD và ngày giao chiếc máy bay đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2024.

Lịch trình chính xác vẫn đang được thảo luận giữa nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ và Không quân Mỹ.

Tin liên quan

Mỏi mòn chờ chuyên cơ Không lực Một mới, ông Trump tính 'phương án B'

Mỏi mòn chờ chuyên cơ Không lực Một mới, ông Trump tính 'phương án B'

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ tạm sử dụng một máy bay Boeing 747 cũ được nâng cấp, trong khi chờ chuyên cơ mới trong dự án của Boeing vốn nhiều lần trì hoãn.

Nạn ăn cắp vặt trên chuyên cơ Không lực một của Tổng thống Mỹ

Không lực Một bỏ màu sơn do ông Trump phê chuẩn

Khám phá thêm chủ đề

Không lực một Không quân Mỹ Boeing Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận